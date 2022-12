MS20: Slováci podľahli v prvom zápase Fínom 2:5

MS do 20 rokov, B-skupina:



Fínsko - SLOVENSKO 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)



Góly: 9. Päivärinta (Suomi, Ervasti), 24. Kemell (Koivunen, Salin), 28. O. Kapanen (Kemell), 34. Nyman (Vilen, O. Kapanen), 46. Lambert (Ervasti) - 20. Repčík (Dvorský, Štrbák), 44. Repčík (Štrbák, Čiernik). Rozhodovali: Schlittenhardt (USA), Šindel - Klouček (obaja ČR), Grillo (USA), vylúčení: 3:1, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 4617 divákov.



Fínsko: Lampinen – Heimosalmi, Vilen, Salin, Malinen, Ervasti, Suomi, Ruotsalainen – Kemell, O. Kapanen, Koivunen – Nyman, Miettinen, Huuhtanen – Hämeenaho, Rönni, Lambert – Väisänen, Päivärinta, K. Kapanen



SLOVENSKO: Andrisík (34. Marinov) – Š. Nemec, Bečár, Štrbák, Nátny, Funtek, Groch, Kmec – Mešár, Petrovský, Honzek – Sýkora, Dvorský, Čiernik – Žlnka, Repčík, L. Nemec – Štefančík, Dej, Bačo.



tabuľka:



1. Fínsko 2 1 0 1 0 7:5 4



2. USA 1 1 0 0 0 5:2 3



3. Švajčiarsko 1 0 1 0 0 3:2 2



4. SLOVENSKO 1 0 0 0 1 2:5 0



-------------------------------



5. Lotyšsko 1 0 0 0 1 2:5 0

Moncton 27. decembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov vstúpili neúspešne do MS v kanadskom Monctone. Vo svojom prvom zápase podľahli v utorok finalistom z predošlého šampionátu z Fínska 2:5.V aréne Avenir Centre išli Fíni do vedenia, no v závere prevej tretiny vyrovnal Peter Repčík. "Suomi" rozhodli o osude duelu v druhej tretine, keď strelili tri góly. Repčík dal potom aj svoj druhý gól, ale to rozbehnutého favorita nepribrzdilo.V ďalšom zápase sa zverenci Ivana Feneša stretnú v stredu o 22.00 SEČ s USA, o dva dni neskôr nastúpia o 17.00 SEČ proti Lotyšsku. Boje v skupine uzavrú v rovnakom čase proti Švajčiarsku v sobotu 31. decembra.Favorit vstúpil do zápasu lepšie, Slováci boli od úvodu pod tlakom, Andrisík si pripísal prvé zákroky. V 9. minúte už však nestačil na strelu Päivärintu, ktorý otvoril skóre. V tom čase viedli Fíni na strely 8:0. Až po tomto momente sa slovenskí hokejisti osmelili a dostávali sa aj do šancí. Na súpera sa dokonca dotiahli v počte streleckých pokusov a v závere 1. tretiny sa im podarilo aj vyrovnať. V presilovej hre sa k odrazenému puku dostal Repčík a 11 sekúnd pred klaksónom rozjasal slovenskú striedačku.Druhú tretinu opäť lepšie odštartovali Fíni, no napriek prevahe sa nedostali do presného zakončenia. V 24. minúte sa však výborne zorientoval Kemell po úspešnom vhadzovaní a prekonal Andrisíka - 2:1. Ten istý hráč o štyri minúty neskôr prihral puk Oliverovi Kapanenovi a Suomi viedli už o dva góly. V 34. minúte si na trestnú lavicu sadol Honzek a už po piatich sekundách potrestal jeho faul Nyman. Po štvrtom góle nahradil Andrisíka v bránke Slovenska Marinov.Keď v 44. minúte tretieho dejstva zužitkoval Repčík druhú presilovku Slovákov v zápase, zdalo sa, že sa Fenešovi zverenci nadýchnu do mohutnej ofenzívy. Ale už o 39 sekúnd neskôr prekvapil Lambert presnou strelou k bližšej žŕdke slovenského brankára a vrátil Fínom trojgólový náskok. Týmto gólom prakticky rozhodol o osude zápasu, záverečné minúty si už favorit s prehľadom postrážil.