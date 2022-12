MS20: Slováci prehrali so Švajčiarmi po nájazdoch

Švajčiarsko - SLOVENSKO 4:3 pp a sn (0:1, 1:2, 1:0 - 0:0, 1:0)



Góly: 22. Reichle (Taibel, Streule), 42. Ramel (Reichle, Müller), 49. Canonica (Biasca, Robin), rozh. nájazd Dionicio - 5. Sýkora (Bečár, Nátny), 38. Petrovský (L. Nemec, Mešár), 38. Petrovský (Mešár, L. Nemec). Rozhodovali: Hamilton (Kan.), Iwert - Laguzov (obaja Nem.), Knox (Kan.), vylúčení: 1:3, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4849 divákov.



Švajčiarsko: Pasche – Bichsel, Streule, Sidler, Zanetti, Dionicio, Meile, Despont, Deussen – Robin, Canonica, Biasca – Taibel, Alge, Jabola-Prada – Reichle, Müller, Ramel – Muggli, Truog, Perrenoud



Slovensko: Gajan – Š. Nemec, Funtek, Štrbák, Nátny, Kmec, Groch, Bečár – Mešár, Petrovský, L. Nemec – Sýkora, Dvorský, Čiernik – Žlnka, Repčík, Šotek – Mišiak, Dej, Bačo – Štefančík

1. Fínsko 3 2 0 1 0 10:5 7



2. SLOVENSKO 4 2 0 1 1 14:12 7



3. USA 3 2 0 0 1 13:9 6



4. Švajčiarsko 4 0 3 0 1 11:12 6



5. Lotyšsko 4 0 0 1 3 4:14 1

Moncton 31. decembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov prehrali vo svojom poslednom zápase v B-skupine so Švajčiarskom 3:4 po nájazdoch a stratili šancu na víťazstvo v skupine. Zverenci Ivana Feneša v tabuľke s určitosťou neskončia horšie ako na treťom mieste a o tom, či skončia o jednu priečku vyššie, rozhodol až zápas Fínska s USA (22.00 SEČ).V zápase viedli Slováci 1:0 a aj 3:1, ale o náskok v tretej tretine prišli a vybojovali iba bod. Dvakrát sa v zápase gólovo presadil Servác Petrovský a raz Adam Sýkora. V tabuľke nazbieral slovenský tím celkovo sedem bodov za triumfy nad USA 6:3 a 3:0 nad Lotyšskom, s Fínskom prehrali 2:5.Gajan si pripísal prvý ťažký zákrok v 3. minúte, potom sa dopredu dostali aj Slováci. V 5. minúte aj otvorili skóre, keď Sýkora prešiel s pukom cez stredné pásmo, nahodil ho na zadný mantinel, kde ho aj dokorčuľoval, puk následne na dvakrát poslal za bránkovú čiaru. Vyrovnať mohol Müller, ale trafil iba žŕdku. Gajan sa potom vyznamenal pri strele Biascu. K slovu sa dostal aj brankár Pasche, aj on predviedol niekoľko dobrých zákrokov.Vyrovnať sa podarilo Helvétom hneď v úvode druhej tretiny, keď Reichle presne zakončil prečíslenie. Slovenskí mladíci mohli vyrovnať po akcii Deja s Mišiakom, ale puk neskončil v bránke a nepresadil sa ani Mešár v nájazde o niekoľko sekúnd neskôr. Gólom sa neskončili ani dve veľké šance Repčíka a Dvorského. Švajčiari potom niekoľkokrát zahrozili, ale onedlho nevyužil ďalšiu šancu Kmec. V 38. však po akcii Mešára a L. Nemca mieril presne Petrovský a to isté trio sa postaralo aj o tretí gól, ktorý padol o 49 sekúnd neskôr.Švajčiari mali výborný vstup aj do tretej tretiny, po dvoch minútach Ramel znížil na 2:3. Tento gól ich nakopol, mali dobrý pohyb a momentum zápasu využili v 49. minúte zásluhou Canonicu, ktorý vyrovnal v presilovke na 3:3. Slováci potom zlepšili hru, v závere si vypracovali veľký tlak, ale vytúžený gól neprišiel.V predĺžení mohol rozhodnúť Bichsel, ktorý zobral puk Petrovskému, ale výborne zasiahol Gajan. Blízko k rozhodnutiu mali Švajčiari aj v presilovej hre, ale napokon prišlo rozuzlenie až v nájazdoch, v nich rozhodol Dionicio.