MS20: Slováci prehrali so Švédmi 2:5, hetrik Sandina Pellikku

MS do 20 rokov, B-skupina:



SLOVENSKO – Švédsko 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)



Góly: 12. Dvorský (Chromiak, Štrbák), 59. Jenčko (Pekarčík, Štrbák) – 24. Bergqvist (Sandin Pellikka, Granberg), 38. Sandin Pellikka (Unger Sörum, Willander), 44. Sandin Pellikka (Unger Sörum, Nilsson), 55. Sandin Pellikka (Stenberg, Edstrom), 56. Eriksson (Granberg, Hedqvist). Rozhodcovia: Campbell, Langin (obaja Kan.) – Ankerstjerne (Dán.), Hautamäki (Fín.), vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 4443 divákov.



SLOVENSKO: Urban – Štrbák, Chromiak, Radivojevič, Baran, Královič, Valent, Barcík – Pekarčík, Dvorský, Jenčko – Císar, Pobežal, Vojtech – Klečka, Dej, Chovan – Kukumberg, Šatan, Cedzo – Tomík



Švédsko: Thelin – Sandin Pellikka, Bergqvist, Willander, Lindstein, Hallquisth, Gustafsson, Hurtig – Unger Sörum, Edstrom, Stenberg – Eklund, Nilsson, Wahlberg – Träff, Forsfjäll, Vuollet – Granberg, Eriksson, Hedqvist – Altörn

Ottawa 26. decembra (TASR) - Slovenskí hokejisti do 20 rokov vstúpili neúspešne do juniorského svetového šampionátu. Vo svojom úvodnom zápase v B-skupine prehrali vo štvrtok v Ottawe s finalistom uplynulého šampionátu Švédskom 2:5.Slováci išli v aréne TD Place do vedenia zásluhou kapitána Dalibora Dvorského. Švédi však v druhej a tretej tretiny odpovedali piatimi gólmi. Obranca Axel Sandin Pellikka sa blysol hetrikom a pridal aj asistenciu. V drese favorita sa raz presadili aj Rasmus Bergqvist a Linus Eriksson. Daniel Jenčko ešte v závere upravil výsledok v presilovej hre.V ďalšom zápase sa mužstvo Ivana Feneša predstaví v piatok 27. decembra o 19.00 SEČ proti Švajčiarom. V základnej skupine ich ešte čaká Česko (29. decembra o 23.00) a Kazachstan (30. decembra o 19.00).Favorit vstúpil do zápasu lepšie v 2. minúte sa mohli dostať do vedenia, ale Vuollet nemieril presne. Na druhej strane mal šancu Vojtech, brankár Thelin však podržal Švédov. Po vylúčení Barcíka hrali severania presilovku, ale zakončenia Sandina-Pellikku zneškodnil Urbana. Hra sa však vyrovnal po faule Wahlberg a v hre 4 na 4 udrel Dvorský strelou z vrchu kruhov. V závere prvej tretiny mali Švédi tlak a niekoľko možností. Stenberg sa snažil skórovať spoza brány, ale Urban udržal puk pred bránkovou čiarou.Na začiatku druhej časti sa pripomenul Sandin Pellikka, ale vzápätí mohol zvýšiť Císar. Švédi potom zatlačili súpera, jeden zo Slovákov stratil hokejku, čo využil na vyrovnanie Bergqvist. Úradujúci vicemajstri z minulého roka pokračovali v ofenzívej snahe, Urban však držal nerozhodný stav. V 35. minúte sa uvoľnil Cedzo, no tiesnený nedokázal ohroziť Thelina. Favorit herne dominoval a vypýtal si presilovku, ktorú využil Sandin Pellikka.V treťom dejstve hrali Slováci druhú presilovku, ale opäť ju nevyužili napriek viacerým strelám. Švédi potom opäť zavreli súpera vo vlastnom obrannom pásme a kapitán Sandin Pellikka prekonal druhýkrát v stretnutí Urbana. V ofenzíve sa pripomenuli aj zverenci Feneša, Barcík však tesne minul. Nepresadili sa ani v tretej početnej výhode, po nej mal šancu Tomík, brankár Thelin ju zneškodnil a udržal dvojgólové vedenie tímu. Na opačnej strany od modrej zakončil Sandin Pellikka a skompletizoval hetrik. O 88 sekúnd po rýchlej akcii zvýšil už na rozdiel štyroch gólov Eriksson. V závere Jenčko v početnej výhode upravil na 2:5, ale favorit si už náskok postrážil a dosiahol prvý triumf na šampionáte.."