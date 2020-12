MS20: Slováci proti Fínom bez Kňažka a Sojku, céčko prevezme Mudrák

Edmonton 30. decembra (TASR) - Slovenským hokejistom do 20 rokov budú v stredajšom zápase A-skupiny MSJ proti Fínsku (20.00 SEČ) chýbať kapitán Samuel Kňažko i útočník Dominik Sojka. Obaja majú ľahšie svalové zranenie, ktoré si potrebujú doliečiť pred štvrťfinálovým stretnutím. Informoval o tom web hockeyslovakia.sk.



Duel s Fínmi bude pre zverencov trénera Róberta Petrovického záverečným v základnej skupine, z ktorej už majú istý postup do štvrťfinále. Výsledok zápasu však určí, z akého miesta doň Slováci vstúpia. V priebežnej tabuľke im patrí so ziskom štyroch bodov tretia priečka, vedie Kanada (9 b.) pred Fínskom (6), ktoré odohralo o zápas menej.



Proti Suomi nastúpi slovenská "dvadsiatka" so siedmimi obrancami, kapitánske "céčko" prevezme po Kňažkovi jeho doterajší asistent Dávid Mudrák. Asistovať mu budú Michal Mrázik a Andrej Golian. Do zostavy sa vrátia útočníci Filip Mešár a Artur Turanský, uviedol oficiálny web SZĽH.