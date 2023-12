MS20: Slováci uzavreli súpisku bez Chromiaka a Mascnicu

Záverečná nominácia Slovenska na MS hráčov do 20 rokov:

Brankári: Rastislav Eliáš, Adam Gajan, Samuel Urban

Obrancovia: Richard Baran, Jozef Viliam Kmec, Marián Moško, Dávid Nátny, Milan Pišoja, Luka Radivojevič, Maxim Štrbák, Boris Žabka

Útočníci: Peter Cisár, Alex Čiernik, František Dej, Dalibor Dvorský, Samuel Honzek, Roman Kukumberg, Filip Mešár, Martin Mišiak, Juraj Pekarčík, Servác Petrovský, Peter Repčík, Markus Suchý, Adam Sýkora, Alex Šotek, Adam Žlnka



Realizačný tím: Tomáš Pšenka (manažér), Ivan Feneš (hlavný tréner), Martin Štrbák, Scott Moser (asistenti trénera), Peter Kosa (tréner brankárov), Tomáš Surový (konzultant), Matej Thomka (kondičný tréner), Patrik Michnáč (video tréner), MUDr. Pavol Lauko, Michael Bujňák (fyzioterapeut), Marek Jenčík (masér), Tomáš Kyselica (médiá manažér).

Kungsbacka 23. decembra (TASR) - Na svetovom šampionáte hokejistov do 20 rokov vo Švédsku si nezahrajú slovenský obranca Jakub Chromiak s útočníkom Patrikom Masnicom. Vedenie reprezentačného tímu zverejnilo v sobotu finálnu nomináciu. Nachádza sa v nej 26 hráčov, z toho traja brankári, osem obrancov a pätnásť útočníkov.Tréner Feneš zatiaľ neprezradil, ktoré mená zapíše na súpisku. Čas na rozhodnutie má do prvého direktoriátu turnaja. Uskutoční sa 25. decembra večer. "," povedal kouč SR.Jeho zverenci majú za sebou druhý blok prípravy na MS. Po prvom týždni vo Zvolene absolvovali vo Švédsku dva prípravné zápasy. V Halmstade prehrali s Fínmi 1:5, v Mölndale zdolali Nemcov 6:5 po predĺžení. Na Štedrý deň sa presunú do dejiska šampionátu v Göteborgu, prvý duel na turnaji odohrajú 26. decembra od 12.00 v aréne Frölundaborg proti Česku. Ďalšími ich súpermi budú Švajčiari, Nóri a Američania.