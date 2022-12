MS20: Slováci zdolali Lotyšsko 3:0 a postúpili do štvrťfinále

MS do 20 rokov, B-skupina:



SLOVENSKO - Lotyšsko 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)



Góly: 18. Čiernik (Repčík, Dvorský), 50. Š. Nemec (Mešár, L. Nemec), 58. Mešár. Rozhodovali: Yerkovich (USA), Harnebring - Persson (obaja Švéd.), Wyonzek (Kan.), vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky 1:0, oslabenia: 0:0, 3878 divákov.



SLOVENSKO: Gajan – Funtek, Š. Nemec, Nátny, Štrbák, Groch, Kmec, Bečár – L. Nemec, Petrovský, Mešár – Čiernik, Dvorský, Sýkora – Mišiak, Repčík, Žlnka – Šotek, Dej, Štefančík



Lotyšsko: Berzinš – Ozolinš, Hodass, Simanovičs, Fenenko, Mackevičs, Kazaks – Darzinš, Ločmelis, Lavinš – Dukurs, Veinbergs, Purmalis – Veckaktinš, Bukarts, Ravinskis – Cjunskis, Rullers, Vilmanis – Samitis, Silkalns



tabuľka:



1. Fínsko 3 2 0 1 0 10:5 7 *



2. USA 3 2 0 0 1 13:9 6 *



3. SLOVENSKO 3 2 0 0 1 11:8 6 *



4. Švajčiarsko 3 0 2 0 1 7:9 4 *



-----------------------------------



5. Lotyšsko 4 0 0 1 3 4:14 1



* postup do štvrťfinále

Moncton 30. decembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov postúpili do štvrťfinále MS. V piatok v kanadskom Monctone zdolali vo svojom treťom zápase na šampionáte Lotyšsko 3:0 a v tabuľke s určitosťou neskončia horšie ako na štvrtom mieste. Zároveň stále živia šancu na postup do vyraďovačky ako víťaz B-skupiny.V zápase sa blysol brankár Adam Gajan, ktorý zlikvidoval všetkých 27 striel súpera. Do vedenia poslal Slovákov Alex Čiernik v závere 1. tretiny, v tretej spečatili triumf kapitán Šimon Nemec a Filip Mešár. Slovenskej "dvadsiatke" patrí so ziskom 6 bodov v tabuľke 3. miesto, Lotyši sú po odohratí štyroch zápasov s jedným bodom na 5. priečke a čaká ich boj o udržanie v elitnej kategórii.Zverenci Ivana Feneša sa vo svojom záverečnom skupinovom zápase stretnú v sobotu 31. decembra o 17.00 SEČ so Švajčiarskom.Slováci narazili od úvodu na dobre brániaci tím, Lotyši prehustili stredné pásmo a cez dôslednú obranu sa zverenci Ivana Feneša dostávali s ťažkosťami. Napriek tomu však mali viac z hry a aj prvú šancu, do ktorej sa dostal Šimon Nemec. Dopredu sa potom dostali aj Lotyši, konkrétne Dukurs, Gajan jeho pokus vytesnil. V 18. minúte mal šancu Libor Nemec, ale ujala sa až presilovková dorážka Čiernika a Slováci tesne pred koncom 1. tretiny otvorili skóre.V prostrednej časti hry mali najskôr šancu Lotyši v presilovke, na opačnej strane zazvonila žŕdka po strele Mešára. V tejto fáze zápasu sa hrala vyrovnaná partia, v polovici stretnutia o tom hovoril aj pomer striel 11:11. Mešár mal smolu aj pri ďalšej strele v 33. minúte, po jeho pokuse opäť zazvonila žŕdka. Pri tejto početnej výhode po chybe Štrbáka ušiel Ločmelis, ale Gajan ho v nájazde vychytal. Záver 2. tretiny patril lotyšským hokejistom, aj zásluhou Gajana sa stav nezmenil.Tretia časť ponúkla najmenej hokejovej krásy. Lotyši sa snažili rôznymi spôsobmi dostávať do ofenzívy, v tomto zápase potrebovali zvíťaziť za tri body, ale chýbala im energia a Slováci navyše veľmi takticky a najmä disciplinovane bránili. Súpera napokon zlomili v 50. minúte, keď Mešár zaviezol puk do pásma, počkal si na korčuľujúceho Nemca a slovenský obranca definitívne rozhodol. Mešár potom ešte spečatil triumf gólom do prázdnej bránky.