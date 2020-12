MS20: Slovenskí hokejisti môžu trénovať v edmontonskej bubline

Edmonton 18. decembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov sa po štvordňovej izolácii môžu zapojiť do tréningového procesu v edmontonskej "bubline". Zelenú im dali viacnásobné negatívne výsledky PCR testov na koronavírus u všetkých 40 členov výpravy, ktorá sa v metropole Alberty pripravuje na nadchádzajúce juniorské MS. Informoval o tom web hockeyslovakia.sk.



Z viac ako dvetisíc testov, ktoré zdravotnícki pracovníci od 13. decembra v "bubline" vykonali, bolo zatiaľ 10 pozitívnych. Osem z toho v tíme Nemecka, súpera SR v základnej A-skupine MS, ďalšie dva pozitívne prípady sa vyskytli v realizačnom tíme Švédska. Medicínsky tím organizátorov podujatia, pozostávajúci z piatich kanadských a medzinárodných lekárskych expertov, po konzultácii s poprednou zdravotníckou inštitúciou AHS v provincii Alberta predĺžil karanténu pozitívne testovaným výpravám. Nemecká musí zostať v izolácii do 24. decembra, švédska do 21. decembra. Výnimku majú hráči a členovia realizačných tímov, ktorí v nedávnom čase prekonali ochorenie COVID-19 a nie sú infekčnou hrozbou pre ostatných.



Z vyššie uvedených dôvodov upravia organizátori šampionátu aj program prípravných zápasov. Slovenskej juniorskej reprezentácie sa zmeny nedotknú. Naďalej platí, že 22. decembra o 3.30 SEČ nastúpi proti Rusku a 23. decembra o 20.00 SEČ proti Rakúsku.



Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) v oficiálnom komuniké ďalej uviedla, že okrem švédskej a nemeckej výpravy mali ďalší účastníci "bubliny" negatívne výsledky. Testovanie bude naďalej realizované na dennej báze.