Slovensko ide na MS20 definitívne bez Slafkovského, Nemca či Mešára

nominácia SR 20 na II. výcvikový tábor v Poprade v rámci záverečnej prípravy na MS 20:



brankári: Rastislav Eliaš (HC Košice), Patrik Andrisík (Jungadler Mannheim/Nem.), Tomáš Boľo (HC 21 Púchov)



obrancovia: Boris Žabka (HC Slovan Bratislava), Jozef Viliam Kmec (HC Košice), Dávid Nátny (MHA Martin), Adam Stripai (HK Dukla Ingema Michalovce), Denis Bakala (HC 21 Prešov), Šimon Bečár, Rayen Petrovický (obaja HK Dukla Trenčín), Šimon Groch (HC Olomouc/ČR), Maxim Štrbák (Jokerit Helsinki/Fín.), Michal Laurenčík (Tyresö-Hanviken/Švéd.)



útočníci: Roman Faith (iClinic Bratislava Capitals), Jakub Demek (HC Košice), Oleksij Myklucha, Oliver Stümpel (obaja HK Nitra), Martin Mišiak (HC Nové Zámky), Matej Kašlík (MŠK Púchov), Samuel Krajč, Samuel Honzek (obaja HK Dukla Trenčín), Maroš Jedlička (HKM Zvolen), Libor Nemec (Lukko Rauma/Fín.), Dalibor Dvorský (AIK Solna/Švéd.), Alex Čiernik (Södertälje SK/Švéd.), Ján Lašák (St. Lawrence University/USA), Servác Petrovský (Oceláři Třinec/ČR), Adam Sýkora (New York Rangers/NHL)





Bratislava/Poprad 25. júla (TASR) - Slovenská reprezentácia do 20 rokov bude na juniorskom svetovom šampionáte v Kanade definitívne bez Juraja Slafkovského, Šimona Nemca, Filipa Mešára, Samuela Kňažka, Martina Chromiaka a Marka Stachu. V pondelok o tom informoval portál hockeyslovakia.sk.Dvoch najvyššie draftovaných hráčov NHL Slafkovského a Nemca neuvoľnili na MS ich noví zámorskí zamestnávatelia Montreal Canadiens, respektíve New Jersey Devils. Kňažka, Chromiaka a Stachu nepustí na šampionát nepriaznivý zdravotný stav.Slovenská nominácia sa tak blíži k finálnej podobe. Na pondelňajšom zraze, druhom v záverečnej fáze prípravy, sa trénerom hlásili brankár Rastislav Eliaš aj útočníci Jakub Demek a Maroš Jedlička, ktorý napriek dlhodobej absencii po operácii kolena chce zabojovať o účasť na MS. Hlavný kouč Ivan Feneš privítal v Poprade dokopy 28 hokejistov. Až šestnásť z nich (Faith, Demek, Eliaš, Myklucha, Bakala, Boľo, Kašlík, Bečár, Krajč, Petrovický, Jedlička, Petrovský, Štrbák, Dvorský, Lašák, Sýkora) si zahralo aj na decembrovom svetovom šampionáte, ktorý prerušila pandémia koronavírusu. Štart Jedličku nevyzeral nádejne z dôvodu dlhodobej rehabilitácie po zranení kolena, ktoré si privodil ešte v minulosezónnom extraligovom play off. Devätnásťročný útočník však začal s tréningom a po dohode s trénerom Fenešom prišiel do Popradu. Na nominačný zoznam pribudol aj brankár Eliaš, ktorý sa vrátil z nováčikovského kempu Toronta Maple Leafs. Naopak, chýba na ňom Šimon Latkóczy. V nasledujúcom týždni absolvuje aj on kemp v zámorí, po ktorom sa pripojí k reprezentácii 2. augusta, v deň jej príletu do Kanady.povedal pre hockeyslovakia.sk Feneš.Ďalšou novou tvárou na pondelňajšom zraze bol asistent trénera Scott Moser. Tridsaťtriročný kouč absolvoval so slovenskou juniorskou reprezentáciou aj decembrový šampionát v Kanade. V pozícii konzultanta sa zameriaval predovšetkým na skauting súperov, ktorí čakali Slovákov v základnej fáze. Na letnom šampionáte už bude riadny asistent hlavného trénera. Moser priletel na Slovensko v nedeľu.povedal Feneš.Tím čaká od pondelka do piatka druhý päťdňový prípravný blok na juniorský šampionát. Koncom týždňa v nedeľu sa výprava opätovne zíde v Bratislave, kde absolvuje poslednú fázu záverečnej prípravy. V utorok 2. augusta následne odletí z Viedne do Frankfurtu a odtiaľ priamo do dejiska letných MS v Edmontone. V ňom by mali Slováci absolvovať dva prípravné zápasy s Nemcami a Švajčiarmi. Do svetového šampionátu vstúpia 9. augusta o 20.00 SELČ duelom proti Česku. Následne presne o polnoci z 11. na 12. augusta nastúpia proti Kanade, o 24 hodín neskôr, teda o polnoci z 12. na 13. augusta proti Lotyšsku. Účinkovanie v základnej B-skupine zakončia 14. augusta o 20.00 SELČ proti Fínsku.