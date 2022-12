SKVELÍ JUNIORI NA MS20: SR - USA 6:3, favorit zaostal v druhej tretine

MS20 B-skupina:



SLOVENSKO - USA 6:3 (1:2, 3:0, 2:1)



Góly: 3. L. Nemec (Žlnka, Š. Nemec), 31. Dvorský (Štrbák, Repčík), 32. Bačo (Groch, Kmec), 34. Mešár (Š. Nemec, Šotek), 51. Repčík (Kmec), 60. Čiernik (Š. Nemec) - 5. Boucher (McGroarty, Gauthier), 7. Brindley (Hutson, Stramel), 56. Boucher (Gauthier, Cooley). Rozhodovali: Magnusson (Švéd.), Salonen (Fín.) - Goncalves (Fr.), Grillo (USA), vylúčení: 4:2 na 2 min, navyše Bačo 5+DKZ za krošček a Connors 5+DKZ za vrazenie na mantinel, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 6438 divákov.



Slovensko: Gajan – Š. Nemec, Funtek, Štrbák, Nátny, Kmec, Groch, Bečár – Mešár, Petrovský, Honzek – Sýkora, Dvorský, Čiernik – Žlnka, L. Nemec, Repčík – Dej, Štefančík, Bačo - Šotek



USA: Mbereko – Peart, Hughes, Hutson, Chesley, Ufko, Behrens, Mittelstadt – Gauthier, Snuggerud, Cooley – McGroarty, Blake, Lucius – Boucher, Savage, Duke – Brindley, Connors, Stramel – Lipkin



tabuľka:



1. Švajčiarsko 2 0 2 0 0 6:4 4



2. Fínsko 2 1 0 1 0 7:5 4



3. SLOVENSKO 2 1 0 0 1 8:8 3



USA 2 1 0 0 1 8:8 3



5. Lotyšsko 2 0 0 1 1 4:8 1

Moncton 29. decembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov sa na MS v kanadskom Monctone postarali o veľké prekvapenie. Vo svojom druhom zápase na šampionáte zdolali jedného z favoritov na titul USA 6:3.Duel v aréne Avenir Centre rozhodla druhá tretina, ktorú Slováci vyhrali 3:0. Na gól Libora Nemca v nej nadviazali Dalibor Dvorský, Róbert Bačo a Filip Mešár. V tretej tretine poistil triumf Peter Repčík a skóre uzavrel do prázdnej bránky Alex Čiernik.V ďalšom zápase sa zverenci Ivana Feneša stretnú v piatok o 17.00 SEČ proti Lotyšsku. Boje v skupine uzavrú v rovnakom čase proti Švajčiarsku v sobotu 31. decembra.Výborný vstup Slovákov do zápasu priniesol pre zverencov Ivana Feneša aj prvý gól. V tretej minúte dorazil Libor Nemec puk za brankára USA a po prvý raz na turnaji slovenskí hokejisti viedli. Onedlho však Boucher využil presilovú hru a vyrovnal. Slovenskí tréneri si vyžiadali preskúmať situáciu pred gólom pomocou videa, to však odhalilo, že strelec gólu brankára nebránil nedovolene a po neúspešnej výzve hrali opäť v oslabení. Američania tesne po jeho skončení opäť udreli, do vedenia ich poslal Brindley.V druhej tretine hrali na začiatku zámorskí hokejisti ďalšiu presilovku, ale Slováci sa ubránili. Favorit duelu bol spočiatku aktívnejší, ale súvislejší tlak si nedokázal vypracovať. Naopak, v dôležitej fáze zápasu sa slovenskí mladíci dostávali čoraz viac k zakončeniu, ale Mešár svoju šancu nepremenil. To sa však v 31. minúte podarilo Dvorskému, ktorý strelou švihom v presilovej hre vyrovnal. Zlepšená hra Slovákov priniesla ovocie v 32. a v 34. minúte. Najskôr sa presadil Bačo a po ňom so šťastím aj Mešár. Američania tento stav niesli ťažko, pritvrdili hru a po hite Connorsa na Nátneho hrali Slováci päť minút presilovú hru.Početná výhoda bola rozdelená prestávkou, Gajan v úvode tretej tretiny výborne zasiahol po strele Stramela. Zámorskí hokejisti v tejto fáze zápasu zlepšili pohyb a dôraz, mali aj streleckú prevahu. V defenzíve však museli ísť do rizika a to mal šancu pretaviť do gólu Libor Nemec. V nájazde ho však vychytal Mbereko. V ďalšom nájazde sa však presadil Repčík a priblížil Slovákov k prekvapivému triumfu. Na ňom už nič nezmenil ani gól Bouchera, naopak, do opustenej bránky poslal ešte jeden puk Čiernik.