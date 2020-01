MS20: Švédi zdolali v severskom derby Fínov a získali bronz

MS hráčov do 20 rokov:



o bronz:



Švédsko - Fínsko 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)



Góly: 13. Sandin (Lundkvist, Fagemo), 31. Fagemo (Höglander, Ginning), 34. Öberg (Nässén) - 9. Puistola (Nousiainen, Tanus), 19. Maccelli. Rozhodcovia: Campbell, Lawrence - Huseby (všetci Kan.), Šalagin (Rus.), vylúčení: 5:8 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.



Švédsko: Alnefelt - Söderström, Sandin, Lundkvist, Ginning, Broberg, Björnfot, Norlinder – Fagemo, D. Gustafsson, Höglander – Berggren, Bäck, Pašič – Holtz, Henriksson, Raymond – H. Gustafsson, Öberg, Nässén - Eriksson



Fínsko: Annunen - Nousiainen, Thomson, Hatakka, Heinola, Utunen, Kokkonen, Seppälä, Honka - Maccelli, Petman, Erholtz - Puistola, Tanus, Oden - Ak. Räty, Saarela, Killinen - Aa. Räty, Ranta

Na snímke druhý sprava hráč Švédska Linus Oberg oslavuje gól v zápase o 3. miesto na MS hokejistov do 20 rokov Švédsko - Fínsko v Ostrave v Českej republike 5. januára 2020. Foto: TASR/AP

Ostrava 4. januára (TASR) - Švédski hokejisti získali bronzové medaily na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov v Česku. V nedeľňajšom severskom derby zdolali rivalov z Fínska tesne 3:2, keď v druhej tretine otočili skóre a v závere odolali tlaku súpera.Vo finále, ktoré je na programe od 19.00 h taktiež v Ostrave, sa pobijú o zlato Rusi s Kanadou.Prvú veľkú šancu duelu o bronz mali už v prvej minúte Švédi, ktorí sa dostali do prečíslenia, ale Fagemovu strelu stihol vykryť Annunen. Hráči "Tre kronor" si zahrali aj prvú presilovku, no skóre otvorili Fíni. Úvodný gól dal so šťastím Puistola, ktorému sa odrazila strieľaná prihrávka Nousiainena od korčule do siete. Švédi kontrovali v 13. minúte v presilovke, keď sa strelou z ľavého kruhu presadil obranca Sandin. O chvíľu neskôr mal po spolupráci s Maccellim tutovku Petman, ale Alnefelt jeho pokus chytil. V 19. minúte sa to "Suomi" už podarilo, Höglander posielal krížnu prihrávku v obrannom pásme, ktorú zachytil Maccelli a sám pred brankárom nezaváhal - 1:2.Švédi odštartovali druhú tretinu presilovkou, v ktorej mohol po samostatnej akcii vyrovnať Raymond, ale neprekonal Annunena. V 27. minúte napálil Eriksson len do žŕdky, no v 31. to už Švédom vyšlo. Akciu dvoch na jedného premenil na gól Fagemo, keď dorazil strelu Höglandera. O tri minúty už Švédi viedli, Öberg z uhla nahodil puk na Annunena a ten si ho zrazil do siete - 3:2. V 37. minúte mohol vyrovnať Honka, ale zblízka netrafil.Švédi mohli pridať poistku v úvode tretej tretiny, keď mali minútu a 15 sekúnd dlhú presilovku o dvoch hráčov, no ich súperi sa ubránili. V 48. minúte boli opäť blízko k vyrovnávajúcemu gólu, veľkú šancu mal Petman, Alnefelt však svojich zverencov opäť podržal. Fínsky tlak sa stupňoval na švédsku bránku išiel jeden útok za druhým, no bez gólového efektu. Nepomohla ani presilovka a záverečná hra bez brankára a tak si Švédi udržali tesný náskok a v severskom derby získali bronzové medaily.