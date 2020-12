MS 20: Tréner Petrovický oznámil konečnú nomináciu 25 hráčov

Dominik Jendek, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer

NOMINÁCIA SR NA MS:

Brankári: Samuel Hlavaj (Sherbrooke Phoenix/Kan.), Šimon Latkóczy (HK Dukla Trenčín), Eugen Rabčan (HC '05 Banská Bystrica, Winnipeg Ice/Kan.)



Obrancovia: Oliver Turan (HC 07 Detva), Andrej Golian (HC 07 Detva, Tri-City Americans/Kan.), Dávid Mudrák (HC Košice, Oshava Generals/Kan.), Šimon Nemec (HK Nitra), Šimon Bečár, Marko Stacha (HK Dukla Trenčín), Samuel Kňažko (TPS Turku), Rayen Petrovický (TuTo Turku)



Útočníci: Dominik Sojka (HC '05 Banská Bystrica), Roman Faith (Bratislava Capitals), Dominik Jendek (Slovan Bratislava), Juraj Eliaš (HC Košice), Filip Mešár (HK Poprad), Martin Chromiak (Kingston Frontenacs/Kan.), Maroš Jedlička, Jakub Kolenič (obaja HKM Zvolen), Juraj Slafkovský (TPS Turku), Simon Jellúš (Karlskrona/Švéd.), Michal Mrázik (Linköping/Švéd.), Oleksij Myklucha (Rouyn-Noranda Huskies/Kan.), Matej Kašlík (Chicoutimi Saguenéens/Kan.), Artur Turanský (Wilkes-Barre/Scranton Knights/USA)



ZLOŽENIE SKUPÍN

A-SKUPINA: Kanada, Fínsko, Švajčiarsko, SLOVENSKO, Nemecko

B-SKUPINA: Rusko, Švédsko, USA, Česko, Rakúsko



PROGRAM SR 20 NA MSJ 2021

piatok 25. decembra o 20.00 (SEČ): Švajčiarsko – Slovensko

nedeľa 27. decembra o 24.00 (SEČ): Slovensko – Kanada

utorok 29. decembra o 3.30 (SEČ): Slovensko – Nemecko

streda 30. decembra o 20.00 (SEČ): Fínsko - Slovensko

Edmonton 24. decembra (TASR) - Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Róbert Petrovický vyradil z kádra pred štartom MS v tejto vekovej kategórii päť hokejistov. Na konečný 25-členný zoznam sa nezmestili brankár Patrik Kozel, obrancovia Matúš Hlaváč a Šimon Groch a útočníci Michael Drábek a Róbert Bačo.Tréneri mali záverečnú nomináciu oznámiť pôvodne už 23. decembra po prípravnom zápase s Českom, v ktorom slovenskí juniori podľahli 0:6. Po dueli si však vzali viac času na premyslenie a rozhodnutie oznámili až 24. decembra dopoludnia edmontonského času.povedal pre portál hockeyslovakia.sk tréner Petrovický.Pätica hokejistov, ktorá sa nedostala do záverečnej nominácie, musela opustiť "bublinu" v dejisku MS v popoludňajších hodinách a následne odletieť domov. Na 25-člennú slovenskú súpisku tak tréneri vo štvrtok zapísali troch brankárov, osem obrancov a štrnásť útočníkov.Slováci odštartujú svoju púť na šampionáte v piatok 25. decembra o 20.00 SEČ proti Švajčiarsku, z nedele na pondelok 28. decembra presne o polnoci nastúpia proti Kanade. V noci na utorok od 3.30 narazia na Nemcov a v stredu 30. decembra o 20.00 uzavrú boje v A-skupine proti Fínsku. Do štvrťfinále postúpia z každého zoskupenia tímy na prvom až štvrtom mieste. Štvrťfinálové duely v edmontonskej aréne Rogers Place sú na programe v sobotu 2. januára, semifinálové o dva dni neskôr a medailové 5. januára.