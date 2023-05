MS20: Tretia Nigéria je v D-skupine s lepšou bilanciou ako Slováci

MS do 20 rokov v Argentíne - D-skupina:



/La Plata/

Brazília - Nigéria 2:0 (2:0)

Góly: 43. Pedroso, 45.+2 Marquinhos



/Mendoza/

Dominikánska republika - Taliansko 0:3 (0:1)

Góly: 19. a 84. Casadei, 50. Ambrosino,



tabuľka:

1. Brazília 3 2 0 1 10:3 6*



2. Taliansko 3 2 0 1 6:4 6*



3. Nigéria 3 2 0 1 4:3 6*



4. Dominikánska rep. 3 0 0 3 1:11 0



/* - postup do osemfinále/

Buenos Aires 27. mája (TASR) - Futbalisti Brazílie zvíťazili v sobotnom zápase na MS hráčov do 20 rokov nad Nigériou 2:0. V D-skupine obsadili prvé miesto so 6 bodmi, pretože majú lepšie skóre ako druhé Taliansko, ktoré si vo svojom treťom vystúpení poradilo s Dominikánskou republikou 3:0.Tretia skončila Nigéria taktiež so šiestimi bodmi, čo znamená, že v tabuľke tretích tímov preskočila Slovákov a už má istotu postupu. Ak chcú Slováci zotrvať v turnaji, potrebujú prekonať aspoň dva tímy z tretích miest zo skupín C, E a F.