Ukrajina je prvým semifinalistom MS futbalistov do 20 rokov

MS futbalistov do 20 rokov - štvrťfinále:



Lodž



Kolumbia - Ukrajina 0:1 (0:1)



Gól: 11. Sikan. ČK: 87. Carbonero (Kol.)





Tychy



Taliansko - Mali 4:2 (1:1)



Góly: 60. a 83. Pinamonti (druhý z 11 m), 12. Kone (vlastný), 84. Frattesi - 38. Koita, 79. Camara. ČK: 21. Diakite (Mali)

Varšava 7. júna (TASR) - Prvým semifinalistom majstrovstiev sveta futbalistov do 20 rokov sa v piatok stala Ukrajina. Jej reprezentanti v úvodnom štvrťfinále šampionátu v Poľsku zvíťazili nad Kolumbiou 1:0 vďaka gólu Danila Sikana z 11. minúty, ktorý sa zrodil po hrubej chybe brankára Juhoameričanov.V druhom piatkovom štvrťfinále Taliansko zdolalo Mali 4:2 a o finále si zahrá práve proti Ukrajine. Taliani viedli po vlastnom góle Ibrahima Koneho, no africký tím vyrovnal ešte do polčasu, hoci už hral bez vylúčeného Ousmaneho Diakiteho. Aj v druhom dejstve Mali ešte dokázalo vyrovnať na 2:2, ale v závere inkasovalo dva góly.