MS20: USA zdolali v prestrelke Švédov a majú bronz, rozhodol Lucius

MS do 20 rokov - zápas o 3. miesto:



USA - Švédsko 8:7 pp (1:0, 4:5, 2:2 - 1:0)



Góly: 3. Cooley (Snuggerud), 22. Ufko (Snuggerud, Blake), 26. Lucius, 31. Gauthier (Cooley, McGroarty), 34. Lucius (Ufko), 49. Hughes (McGroarty), 59. McGroarty (Brindley, Gauthier), 63. Lucius (Hutson, Savage) - 24. Bystedt (Lekkerimäki, Engström), 27. O. Pettersson (Sandin-Pellikka), 29. Carlsson (Wagner, Bystedt), 39. Oscarson (Carlsson, Jansson), 40. Öhgren, 44. Östlund (E. Pettersson, Strömgren), 60. Bystedt (Rosén, Jansson). Rozhodovali: Campbell, Hamilton (obaja Kan.) - Hautamäki (Fín.), Persson (Švéd.), vylúčení: 3:4 na 2 min, navyše 8. Lysell (Švéd.) 5 min + DKZ za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0, 9031 divákov.



USA: Augustine (41. Mbereko) - Behrens, L. Hughes, Hutson, L. Mittelstadt, Peart, Ufko, Chesley - Gauthier, Cooley, Snuggerud - Lipkin, Lucius, Blake - Duke, Savage, McGroarty - Connors, Stramel, Brindley - Laba



Švédsko: Lindbom - Engström, Sjöholm, Norén, Sandin-Pellikka, E. Pettersson, Jansson, Odelius - Rosén, Stjernborg, Lekkerimäki - Carlsson, Bystedt, Wagner - Öhgren, Östlund, Strömgren - Robertsson, Oscarson, O. Pettersson - Lysell

Halifax 6. januára (TASR) - Hokejisti USA získali na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov v Kanade bronzové medaily. V súboji o 3. miesto zdolali v Halifaxe Švédsko v divokej prestrelke 8:7 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 63. minúte Chaz Lucius, ktorý zavŕšil hetrik.Duel priniesol málo vídané gólové hody. V druhej tretine padlo až deväť gólov, Švédi ju vyhrali 5:4, keď dokázali dvakrát zmazať dvojgólové manko. V 44. minúte sa prvýkrát ujali vedenia vďaka Noahovi Östlundovi, no Luke Hughes o 5 minút neskôr v páde vyrovnal. Zápas vygradoval do neskutočnej koncovky. Dve minúty a 13 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času dostal Švéd Leo Carlsson dvojminútový trest za seknutie a Američania následnú presilovku využili zásluhou Rutgera McGroartyho, ktorý dotlačil puk do siete. Gól ešte musel odobriť videorozhodca. Zdalo sa byť rozhodnuté, lenžev samom závere odvolali brankára a 22 sekúnd pred sirénou vyrovnal v power play Filip Bystedt. Svojím druhým gólom v zápase poslal duel do predĺženia. Drámu ukončil na začiatku 3. minúty predĺženia Lucius, ktorý si našiel odrazený puk a bekhendovým blafákom ho poslal za brankára Carla Lindboma.Američania vybojovali svoj 14. cenný kov na juniorských MS, z toho siedmy bronz (5-2-7). Švédi neobhájili bronzové medaily z preloženého letného šampionátu v Edmontone, v zbierke majú naďalej 20 kovov (2-11-7).