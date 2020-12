V nemeckej reprezentácii do 20 rokov pribudol prípad koronavírusu

Edmonton 25. decembra (TASR) - V tíme nemeckej hokejovej reprezentácie do 20 rokov pribudol ďalší prípad koronavírusu. Tesne pred začiatkom šampionátu mal pozitívny výsledok Jakub Borzecki a putoval do karantény. Minulý týždeň sa nakazilo osem hráčov a člen realizačného štábu. Informovala o tom agentúra DPA.



Nemci vstúpia do turnaj v sobotu proti Fínsku, tréner Tobias Abstreiter bude mať k dispozícii iba deväť útočníkov, päť obrancov a dvoch brankárov. Nemci figurujú A-skupine spoločne so Slovákmi, s ktorými sa stretnú 29. decembra o 3.30 SEČ.