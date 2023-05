MS20: V nominácii SR sú nakoniec aj posily z AS Trenčín a Griger

Bratislava 11. mája (TASR) - V nominácii slovenskej futbalovej reprezentácie do 20 rokov na majstrovstvá sveta napokon figurujú posily z AS Trenčín i Adam Griger z talianskeho Cagliari Calcio. Tréner Albert Rusnák tak má k dispozícii všetkých hráčov, ktorých plánoval na turnaj v Argentíne nominovať. Mladí Slováci začnú svoje pôsobenie na šampionáte v sobotu 20. mája proti Fidži.



Účasť Šimona Mičudu, Samuela Bagína, Dominika Hollého i Artura Gajdoša nebola istá. Ich Trenčín bojuje vo Fortuna lige o udržanie a štvoricu ešte čaká v piatok zápas v Zlatých Moravciach. V zložitejšej situácii je Griger - sardínsky tím ho možno uvoľní až v priebehu budúceho týždňa a do dejiska by musel prísť po vlastnej osi.







Slováci sa predstavia na šampionáte prvýkrát od roku 2003. V základnej B-skupine sa postupne stretnú s Fidži, Ekvádorom (23.3.) a USA (26.3.). Podľa Rusnáka je jasný cieľ vyraďovacia fáza, kde priamo postúpia po dva tímy zo šiestich skupín a štyria najlepší z tretích miest. Tím príde do dejiska v pondelok.