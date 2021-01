MS20: Všetkých 9692 testov počas základnej fázy bolo negatívnych

Edmonton 2. januára (TASR) - Najnovšie kolo testov na koronavírus u desiatich účastníkov MS hokejistov do 20 rokov v Edmontone neodhalilo žiadny pozitívny prípad. Predstavitelia Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) informovali, že všetky testy počas základnej fázy šampionátu boli negatívne.



Pravidelné testovanie absolvujú hráči, tréneri, členovia realizačných tímov, rozhodcovia a ďalší účastníci turnaja. Celkovo bolo dosiaľ vykonaných 9292 testov. Na základe prijatého zdravotného protokolu zostanú všetky tímy v edmontonskej "bubline" až do skončenia MSJ, informoval web IIHF.



Pozitívne prípady sa vyskytli iba pred štartom základnej fázy MSJ, tesne pred príletom, respektíve po prílete výprav do edmontonskej "bubliny". Viacero pozitívnych výsledkov bolo v nemeckom tíme, ktorý musel odohrať svoje zápasy v "slovenskej" A-skupine v oklieštenej zostave, koronavírusové problémy trápili aj Švédov.