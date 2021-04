MS2021: Na prvom kempe bez Belányiho, Grman sa pripojí cez víkend

Piešťany 15. apríla (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia sa stretla vo štvrtok v Piešťanoch na prvom oficiálnom reprezentačnom zraze pred majstrovstvami sveta v Rige. Tréner Craig Ramsay mal k dispozícii dvoch brankárov, siedmich obrancov a dvanástich útočníkov. Pôvodne bol v nominácii aj brankár Filip Belányi, ale ten napokon zostal doma, pretože bol v kontakte s nakazenou osobou na Covid-19. Obranca Mário Grman sa k tímu pripojí cez víkend.



Na zraze chýbal aj Andrej Šťastný, zraneného útočníka Nitry nahradil jeho klubový spoluhráč Marek Tvrdoň. Slovenskí reprezentanti absolvovali v dejisku tréningového kempu PCR testy na koronavírus a až do oznámenia výsledkov boli izolovaní na hotelovej izbe. Potešiteľné pre celý tím je, že všetci hráči sú negatívni na prítomnosť koronavírusu.



Nováčikmi v kempe sú Martin Bučko, Martin Faško-Rudáš, ktorí už majú za sebou minulotýždňový dobrovoľný tréningový kemp, a tiež Daniel Gachulinec, Martin Vitaloš, Daniil Fominych, Marek Tvrdoň, Adrián Holešinský, Oliver Okuliar a Miroslav Mucha.



Mucha pôsobí v univerzitnej súťaži NCAA v tíme Lake Superior a jeho nominácia patrí k najväčším prekvapeniam. "Bol v tom zainteresovaný pán Haščák. Bol som v dobrom tíme, pán Haščák ma videl hrať. Je to pre mňa veľká česť a som rád za túto ponuku. Budem sa snažiť dostať na MS. Musím dať zo seba maximum," povedal Mucha. Medzi najväčšie prednosti 23-ročného krídelníka patrí najmä korčuľovanie: "Hokej smeruje do korčuľovania, snažil som sa na tom pracovať." Po príchode do kabíny väčšinu nových spoluhráčov nepoznal, ale videl aj známe tváre: "Poznám sa s Milošom Bubelom, vyrastali sme spolu, a aj s Danom Gachulinocm: Je to pre mňa o to ľahšie."



O prvé MS zabojuje aj útočník Oliver Okuliar, ktorý má za sebou náročné série v domácej súťaži. Jeho Trenčín najskôr v predkole zdolal Banskú Bystricu 3:1 a potom podľahol vo štvrťfinále Michalovciam 2:4 na zápasy. "Prípravu v lete som mal takú, aby som vydržal čo najdlhšie. Aj proti Michalovciam som mal dostatok síl. Žiaľ, nevyšlo nám to. Nechcem predbiehať vo vyhláseniach, aké mám šance dostať sa na MS, uvidíme," uviedol Okuliar.



Početné zastúpenie v Piešťanoch majú hokejisti Nitry. Okrem obrancu Martina Vitaloša reprezentujú klub spod Zobora útočníci Andrej Kollár, Daniil Fominych, Adrián Holešinský a Marek Tvrdoň. Tvrdoňa povolal realizačný tím reprezentácie v stredu, keďže pôvodne nominovaný Šťastný si obnovil zranenie. "Mne vyšla sezóna nad očakávanie. Pomohlo mi, že som sa vrátil do Nitry, kde boli viacerí chalani, s ktorými som predtým hrával. To mi pomohlo. Uvidíme, či presvedčím aj trénera," povedal Tvrdoň.



Jedným z najskúsenejších hráčov vo výbere je brankár Branislav Konrád, ktorý zabojuje o svoj štvrtý šampionát. Hráč Olomouca sa do reprezentácie vrátil rád, hoci podmienky sú pri súčasných obmedzeniach atypické. "Vedeli sme, do čoho ideme. V klube sme to počas sezóny nemali také hrozné, akurát deti nechodili do školy. Ale inak sme fungovali normálne. Sám som zvedavý, aké to bude. Uvidíme, čo bude o 17 dní, teraz to je ešte dobré," povedal so smiechom Konrád.



Program Slovákov bude v najbližších dňoch nabitý. Najprv ich preveria Lotyši v rámci Kaufland Challenge od 20. do 21. apríla a o tri dni neskôr v prípravnom dvojzápase aj Nemci (24. a 25. apríla). Po druhom zápase s Nemeckom urobia tréneri zmeny v nominácii a tím sa opäť zíde v stredu 28. apríla. V druhom prípravnom bloku absolvujú ďalšie štyri prípravné stretnutia - dve s Rakúskom v Piešťanoch (1.-2. mája) a dve proti Česku v Prahe (6.-7. mája). Po nich tréneri uzavrú nomináciu na MS. Vzhľadom na protipandemické opatrenia sa celý šampionát pravdepodobne uskutoční v uzavretej "bubline" a reprezentantov pred ním čaká procedúra testovaní na COVID-19. Tím odletí do Lotyšska najneskôr 16. mája. "Dá sa niečo natrénovať, máme dosť priestoru," povedal na záver Konrád.