MS2021: Ramsay povolal do prípravy deväť nováčikov

Nominácia na tréningový kemp, Kaufland Challenge 2021 a dvojzápas s Nemeckom v Piešťanoch (15. - 25. apríla 2021):



Brankári: Filip Belányi (HC 05 Banská Bystrica, 0 zápasov v reprezentácii/0 gólov), Denis Godla (HC Litvínov/ČR, 13/0), Branislav Konrád (HC Olomouc/ČR, 22/0)



Obrancovia: Martin Bučko (HC Dynamo Pardubice/ČR, 0/0), Marek Ďaloga (HC Dynamo Pardubice/ČR, 96/10), Daniel Gachulinec (HC 07 Detva, 0/0), Mário Grman (SaiPa Lappeenranta/Fin., 23/0), Martin Chovan (iClinic Bratislava Capitals, 15/2), Adam Jánošík (IK Oskarshamn/Švéd., 64/3), Patrik Koch (HC Vítkovice Ridera/ČR, 26/0), Martin Vitaloš (HK Nitra, 0/0)



Útočníci: Miloš Bubela (iClinic Bratislava Capitals, 13/2), Dávid Buc (iClinic Bratislava Capitals, 40/3), Martin Faško-Rudáš (HC 05 Banská Bystrica, 0/0), Daniil Fominych (HK Levice/HK Nitra, 0/0), Adrián Holešinský (HK Nitra, 0/0), Michal Chovan (HK Košice, 14/2), Andrej Kollár (HK Nitra, 6/0), Patrik Lamper (HC 05 Banská Bystrica, 13/2), Adam Liška (Severstaľ Čerepovec/Rus., KHL, 22/6), Miroslav Mucha (Lake Superior Stat Univ./USA, NCAA, 0/0), Oliver Okuliar (HK Dukla Trenčín, 0/0), Andrej Šťastný (HK Nitra, 58/2)



Realizačný tím:



Generálny manažér: Miroslav Šatan



Asistent generálneho manažéra: Oto Haščák



Manažérka: Zuzana Chrenková



Hlavný tréner: Craig Ramsay



Asistent trénera: Michal Handzuš



Asistent trénera: Ján Pardavý



Asistent trénera: Boris Žabka



Tréner brankárov: Ján Lašák



Kondičný tréner: Ján Kovačič



Videoanalytik: Igor Andrejkovič



Lekár: Pavol Lauko



Fyzioterapeut: Andrej Foltýn



Výstrojový manažér: Ľuboš Ondrejka



Výstrojový manažér: Juraj Stopka



Média manažér: Peter Jánošík



Foto a video: Andrej Galica



Kaufland Challenge 2021:



Utorok 20. apríla: 20.15 Slovensko – Lotyšsko



Streda 21. februára: 16.00 Slovensko – Lotyšsko



Prípravný dvojzápas:



Sobota 24. apríla: 20.15 Slovensko – Nemecko



Nedeľa 25. februára: 16.00 Slovensko – Nemecko



Bratislava 13. apríla (TASR) – Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay nominoval na prvý oficiálny zraz a prvé zápasy v príprave na svetový šampionát v Rige aj deväť nováčikov. Jeho zverenci absolvujú kemp v uzavretej bubline v Piešťanoch a následne nastúpia v na dvojzápas "Kaufland Challenge" proti Lotyšsku (20.-21. apríla).Úvodný dobrovoľný kemp sa v kúpeľnom meste konal už minulý týždeň a predstavilo sa na ňom deväť hráčov. Z nováčikov v národnom drese to boli Filip Belányi, Martin Bučko a Martin Faško-Rudáš, teraz sa k nim pripojili aj Daniel Gachulinec, Martin Vitaloš, Daniil Fominych, Adrián Holešinský, Oliver Okuliar a Miroslav Mucha.uviedol pre portál hockeyslovakia.sk generálny manažér Miroslav Šatan.Ramsay bude mať v Piešťanoch k dispozícii dokopy troch brankárov, ôsmich obrancov a dvanásť útočníkov, reprezentácia sa zíde vo štvrtok 15. apríla. K tímu sa už pripoja aj asistenti trénera Michal Handzuš a Ján Pardavý. Najskúsenejšími hráčmi v Ramsayho kádri sú obrancovia Marek Ďaloga s 96 štartmi v národnom drese, Adam Jánošík so 64 štartmi a útočník Andrej Šťastný s 58 štartmi.Slováci absolvujú v dejisku tréningového kempu PCR testy na koronavírus a až do negatívneho výsledku bude každý izolovaný na hotelovej izbe. Následne ich čaká séria tréningových jednotiek a potom prvé zápasy v príprave na svetový šampionát v Rige. Slovákov najprv preveria Lotyši v rámci "Kaufland Challenge" (20. a 21. apríla) a o pár dní v prípravnom dvojzápase aj Nemci (24. a 25. apríla). Po poslednom zápase urobia tréneri zmeny v nominácii a tím sa opäť zíde v stredu 28. apríla.