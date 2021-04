MS2021: Slováci zdolali v príprave Lotyšov 1:0 po predĺžení

Na snímke zľava Juraj Slafkovský a Andrej Kollár (obaja SR) v druhom prípravnom zápase slovenskej hokejovej reprezentácie pred majstrovstvami sveta v lotyšskej Rige proti Logtyšsku. V Piešťanoch 21. apríla 2021. Foto: TASR/SZĽH - Andrej Galica

Kaufland Challenge:



Slovensko - Lotyšsko 1:0 pp (0:0, 0:0, 0:0 - 1:0)



Gól: 61. Slafkovský (Kňažko). Rozhodovali: Stano, Baluška - Synek, Durmis, vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov.



SR: Konrád – Grman, Jánošík, Nemec, Ďaloga, Kňažko, Koch, Bučko, Gachulinec – Lamper, Buc, Liška – Mucha, Chovan, Okuliar – Faško-Rudáš, Bubela, Fominych – Slafkovský, Kollár, Holešinský



Lotyšsko: Punnenovs – Balinskis, Sotnieks, K. Redlihs, Galvinš, Cibulskis, Zile, Marenis, Ošenieks – Karsums, Dzerinš, Ro. Bukarts – Daugavinš, Svanenbergs, Indrašis – M. Redlihs, Berzinš, Ri. Bukarts – Meija, Batna, Krastenbergs

Piešťany 21. apríla (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia zvíťazila vo svojom druhom prípravnom pred majstrovstvami sveta s Lotyšskom 1:0 po predĺžení. Rozhodujúci gól na štadióne v Piešťanoch strelil v 61. minúte Juraj Slafkovský.Strelec víťazného gólu absolvoval premiéru v najcennejšom drese, spolu s ním si prvý štart v národnom tíme odkrútil na turnaji Kaufland Challenge aj obranca Šimon Nemec. Slafkovský sa vo veku 17 rokov a 22 dní stal najmladším debutantom v reprezentácii Slovenska. Rekord doteraz držal Marián Gáborík, ktorý debutoval vo veku 17 rokov a 266 dní.Zverenci trénera Craiga Ramsayho sa najbližšie predstavia v prípravnom dvojzápase s Nemeckom 24. a 25. apríla, hrať sa bude opäť v Piešťanoch.Od úvodu sa hral svižný hokej s minimom prerušení, oba tímy dobre korčuľovali a vytvárali si šance. Tú prvú mali Lotyši, ale šancu Richardsa Bukartsa zmaril dobrým zákrokom Konrád. Slováci potom hrali presilovú hru, v ktorej sa dobrou strelou prezentoval debutant Nemec, ale ani on nerozvlnil sieť. V početnej prevahe si potom zahrali aj hostia, vytvorili si niekoľko dobrých príležitostí, ale vo finálnej fáze zlyhali. Výbornú šancu otvoriť skóre mal Fominych, ale sám pred brankárom poslal puk vysoko nad bránku. Bezgólové skóre zostalo aj po strele Jánošíka v 15. minúte, Punnenovs prikryl puk pod telom.Bezgólový stav platil aj po druhej dvadsaťminútovke, šancí v nej bolo o čosi menej ako v tej prvej. Tie najväčšie mali Slováci v závere tretiny, keď najskôr v 38. minúte po prieniku Fominycha nedokázali zakončiť presne a pár sekúnd pred koncom sa nepresadili ani Kollár s Holešinským. Predtým musel niekoľkokrát zasahovať Konrád, najväčšiu prácu mal slovenský brankár po strele Redlihsa. Slovenskí reprezentanti nedostali puk do siete ani v dvoch presilovkách.V tretej tretine sa hralo iba 51 sekúnd, keď po strele Cibulskisa tečoval tesne pred Konrádom puk do siete Indrašis. Jeho gól však po debate s videorozhodcom arbitri neuznali pre kontakt lotyšského útočníka s brankárom. V 49. minúte sa pekne pred Punnenovsa preštrikoval Faško-Rudáš, ale v rozhodujúcom momente nedokázal zdvihnúť puk nad betóny. Ten istý hráč necelých sedem minút pred koncom tretej tretiny prekonal bekhendovou strelou Punnenovsa, ale aj v tomto prípade ho arbitri neuznali, pretože pred gólovou strelou sa do kontaktu s brankárom dostal Bubela. Konrád potom vykryl strelu Karsumsa v prečíslení a rozhodol, že zápas pôjde do predĺženia.V ňom sa hralo iba 52 sekúnd, keď sa po Kňažkovom prieniku dostal k puku Slafkovský a rozhodol o triumfe Slovákov. V dodatkových samostatných nájazdoch uspeli Lotyši, Konráda prekonali Karsums a Richards Bukarts, v drese Slovenska sa presadil iba Fominych., tréner SR:, strelec víťazného gólu:, brankár SR: