Tréneri na MS 2021: Štyria cudzinci, premiéry Pešána či Bragina

Zoznam hlavných trénerov na MS 2021:



Bielorusko - Michail Zacharov

Česko - Filip Pešán

Dánsko - Heinz Ehlers

Fínsko - Jukka Jalonen

Kanada - Gerard Gallant

Kazachstan - Jurij Michailis

Lotyšsko - Bob Hartley (Kan.)

Nemecko - Toni Söderholm (Fín.)

Nórsko - Petter Thoresen

Rusko - Valerij Bragin

SLOVENSKO - Craig Ramsay (Kan.)

Švajčiarsko - Patrick Fischer

Švédsko - Johan Garpenlöv

Taliansko - Greg Ireland (Kan.)

USA - Jack Capuano

Veľká Británia - Adam Keefe

Bratislava 17. mája (TASR) - Päť zahraničných trénerov povedie tímy na 84. MS v hokeji v lotyšskej Rige. Kanaďan na striedačke slovenského tímu Craig Ramsay, bude mať krajanov aj v tímoch Lotyšska a Talianska, na Fína opäť vsadili Nemci. Premiéru na vrcholnom podujatí absolvuje tréner českého výberu Filip Pešán, ale aj ruský kormidelník Valerij Bragin či Kanaďan Gerrard Gallant.Sedemdesiatročný Ramsay bude viesť striedačku Slovenska na treťom šampionáte, bol šéftrénerom aj na ZOH 2018. Pri slovenskom tíme by mal pôsobiť tiež v augustovej olympijskej kvalifikácii, v prípade úspechu povedie slovenský tím aj v ročníku 2021/2022.Od MS 2019 došlo k zmenám na poste hlavného trénera vo viacerých tímoch. Bielorus Michail Zacharov nahradil v auguste 2019 Andreja Sidorenka, ktorý doviedol národné mužstvo späť do elitnej kategórie. Premiéru na vrcholnom podujatí mal absolvovať na MS 2020, no tie sa pre pandémiu koronavírusu nekonali. V minulosti už pôsobil v národnom tíme na pozícii asistenta, niekoľko sezón viedol mládežnícke výbery a v roku 2010 bol hlavný tréner Bieloruska na ZOH vo Vancouveri.Premiéru na vrcholnom podujatí absolvuje aj 43-ročný Pešán. V auguste 2020 nahradil Miloša Říhu, ktorý s českým tímom absolvoval MS 2019. Aj pre 57-ročného trénera Kanady Gerarda llanta pôjde o prvý vrcholný turnaj v pozícii hlavného trénera. Na MS 2017 bol asistent Jona Coopera, tentoraz už bude držiteľ ceny Jacka Adamsa pre najlepšieho trénera NHL z roku 2018 vo vyššej funkcii. Aj druhý zámorský tím povedie kormidelník, ktorý zbieral ako asistent skúsenosti na MS 2017. Jack Capuano viedol sedem sezón NY Islanders, pôsobil aj na Floride a v Ottawe. V sezóne 2016/2017 bol asistent nielen Jeffa Blashilla na MS v Nemecku, ale aj Johna Tortorellu v tíme USA na Svetovom pohári.Nového šéftrénera majú aj hráči Kazachstanu, ktorí si v roku 2019 vybojovali návrat do elitnej kategórie. Napriek splnenému cieľu nepokračuje pri tíme Andrej Skabelka, ktorého nedávno nahradil 52-ročný Jurij Michailis. V realizačnom tíme Švédska došlo po MS 2019 k vopred avizovanej zmene. Rikarda Grönborga nahradil Johan Garpenlöv, ktorý dovtedy tri roky pôsobil ako jeho asistent. MS 2021 budú pre neho prvé vrcholné podujatie v tejto pozícii.Hokejisti Talianska obsadili naposledy na MS 14. miesto, keď sa zachránili vďaka víťazstvu nad Rakúskom (4:3 sn), čo bolo ich najlepšie umiestnenie v elitnej kategórii od roku 2007. Kanadský tréner Clayton Beddoes však po štyroch rokoch skončil a nahradil ho jeho krajan Greg Ireland. Ten má za sebou dvojročné pôsobenie pri tíme Bolzana, predtým viedol Lugano aj Mannheim a niekoľko sezón trénoval v AHL. MS v Rige budú pre neho prvá trénerská skúsenosť na medzinárodnej scéne.Tretí šampionát po sebe absolvuje tréner Dánska Heinz Ehlers, o jeden viac budú mať na konte kormidelník Nórska Petter Thoresen aj Kanaďan Bob Hartley, ktorý vedie Lotyšsko od roku 2016. Fín v službách nemeckej reprezentácie Toni Söderholm už absolvoval MS 2019 a pôsobil aj pri mládežníckych výberoch Nemecka. MS 2021 budú pre neho druhé v pozícii hlavného trénera. Na švajčiarskej striedačke bude opäť 45-ročný Patrick Fischer. "Helvétov" doteraz viedol ako hlavný tréner na piatich MS, predtým bol dvakrát ako jeden z asistentov. Pri švajčiarskom mužstve bol počas oboch strieborných úspechoch - na MS 2013 ešte ako asistent Seana Simpsona, o päť rokov neskôr už ako hlavný.Trénerská zmena nenastala ani na striedačke Fínska. Obhajcov titulu opäť trénuje Jukka Jalonen, ktorý "Suomi" doviedol na šampionátoch na Slovensku v rokoch 2011 a 2019 k dvom zlatým medailám. MS v Rige budú pre neho už ôsme v pozícii hlavného trénera Fínska. Po dlhoročnom pôsobení v mládežníckych výberoch dostal dôveru Ruskej federácie Valerij Bragin. Tímy do 18 a 20 rokov doviedol celkovo k 9 medailám vrátane zlatých z MS "18" (2004) a MS "20" (2011). V sezóne 2020/2021 bol hlavný tréner SKA Petrohrad.Pre tím Veľkej Británie predstavovala záchrana v elitnej kategórii na MS 2019 veľký úspech, po ktorom 46-ročný Peter Russell pokračoval vo funkcii. Štyri dni pred začiatkom MS sa však z rodinných dôvodov rozhodol opustiť tím, nahradil ho Adam Keefe.