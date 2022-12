MS2022: Alves poďakoval trénerovi Titemu

Berlín 10. decembra (TASR) - Brazílsky futbalový obranca Dani Alves poďakoval Titemu, ktorý po štvrťfinálovom vypadnutí na MS v Katare nebude pokračovať vo funkcii trénera reprezentácie. Brazílčania prehrali s Chorvátskom po rozstrele zo značky 11 m.



Tridsaťdeväťročný Alves venoval Titemu srdečné poďakovanie cez sociálne siete. "Zaslúži si medailu za to, aký je človek. Je výnimočný a veľa pre mňa i celý tím znamená. Je to naše posledné spoločné pôsobenie, no môžem povedať, že by som nič nezmenil. Som veľmi vďačný za jeho prácu, ktorú odviedol pri brazílskej reprezentácii," citovala Alvesa agentúra DPA.