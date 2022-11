MS2022: Bale je úplne fit a odhodlaný odohrať plnú minutáž

Dauha 16. novembra (TASR) - Waleský futbalista Gareth Bale vyhlásil, že je stopercentne pripravený na MS v Katare. Od septembrového zápasu Walesu v Lige národov odohral v americkej MLS celkovo iba 30 minút. V poslednom stretnutí pred prestávkou, finále MLS, prispel gólom k víťazstvu Los Angeles Galaxy nad Philadelphiou Union (4:3 po penaltách), keď odohral 24 minút, no následne sa vyjadril, že nie je úplne fit.



Pred utorňajším odchodom reprezentácie Walesu do dejiska šampionátu však odmietol špekulácie o zranení a na otázku, či by mohol odohrať tri 90-minútové zápasy odpovedal: "Áno, žiadny problém. Som úplne fit. Ak bude potrebné, aby som odohral tri plné zápasy, tak ich odohrám." Pre Wales to bude prvá účasť na MS po 64 rokoch. Turnaj sa pre nich začne v pondelok 21. novembra zápasom proti USA.