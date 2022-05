MS2022: Česi prvýkrát v histórii prehrali s Rakúšanmi

Česko - Rakúsko 1:2 po predĺžení a nájazdovom rozstrele (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 18. Červenka (Blümel, Kundrátek) - 60. Lebler (Heinrich, Schneider), + rozhodujúci nájazd Schneider. Rozhodcovia: Frandsen (Dán.), Nord (Švéd.) - Constantineu (Fr.), Kröyer (Dán.), vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 3246 divákov.



Česko: Vejmelka – Hronek, Kempný, Kundrátek, Ščotka, Jiříček, Šimek, Sklenička, Jordán – Blümel, Krejčí, Červenka – Vrána, Hertl, Zohorna – Stránský, Černoch, Smejkal - Špaček, Flek



Rakúsko: Starkbaum - Maier, Unterweger, Zundel, Heinrich, Hackl, Wolf, Kirchschläger, Brunner - Kasper, Haudum, Lebler - Schneider, Nissner, Huber - Feldner, Wukovits, Ganahl - Schwinger, Achermann

1. Fínsko 3 3 0 0 0 11:2 9



2. Švédsko 2 2 0 0 0 8:4 6



3. USA 3 1 1 0 1 8:7 5



4. Česko 3 1 0 1 1 9:8 4



----------------------------------



5. Rakúsko 3 0 1 1 1 5:7 3



6. Lotyšsko 3 1 0 0 2 5:8 3



7. Nórsko 3 0 1 0 2 6:11 2



---------------------------------



8. Veľká Británia 2 0 0 1 1 4:9 1

Dáni tesne zdolali Talianov

Taliansko - Dánsko 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)



Góly: 39. Petan (Hannoun, Miglioranzi) - 16. Ehlers (Blichfeld, Bau Hansen), 42. Bau Hansen (Meyer). Rozhodovali: Dehaen (Fr.), Šír (ČR) - Seewald (Rak.), Špůr (ČR), vylúčení: 6:3 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2557 divákov.



Taliansko: Bernard - Pietroniro, Miglioranzi, di Perna, Spornberger, Gios, Glira, Casetti - Petan, Mantenuto, Frank - Frigo, S. Kostner, Sanna - McNally, Hannoun, Deluca - Traversa, D. Kostner, Insam - Magnabosco



Dánsko: Dahm - Lassen, M. Lauridsen, Jensen Aabo, Kristensen, Larsen, N. Jensen, M. Jensen - Blichfeld, Nielsen, Ehlers - Storm, Scheel, Regin - Bau Hansen, Meyer, Bjorkstrand - Jakobsen, Poulsen, Aagaard - Asperup

1. Kanada 3 3 0 0 0 16:5 9



2. Švajčiarsko 2 2 0 0 0 11:2 6



3. Nemecko 3 2 0 0 1 8:8 6



4. Dánsko 3 2 0 0 1 11:8 6



----------------------------------



5. SLOVENSKO 3 1 0 0 2 6:9 3



6. Francúzsko 3 1 0 0 2 6:8 3



7. Taliansko 3 0 0 0 3 4:13 0



----------------------------------



8. Kazachstan 2 0 0 0 2 2:11 0

Tampere 17. mája (TASR) - Českí hokejisti prehrali v utorok na MS v B-skupine vo fínskom Tampere s Rakúskom 1:2 po nájazdovom rozstrele. Prvýkrát v histórii MS nezvíťazil favorit týchto vzájomných duelov v riadnom čase a napokon aj prehral, keď vyrovnávajúci gól dali Rakúšania 38 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času. Favorizovaný tím aj s hviezdami NHL úplne zlyhal v nájazdoch, keď ich nepremenil všetkých päť.Česi sa najbližšie stretnú vo štvrtok o 19.20 s Lotyšmi, zápas Rakúšanov s Nórmi je na programe v stredu o 16.20.Aj keď Česi v prvej tretine herne dominovali, rozbiehali sa vlažne a do nebezpečných zakončení sa dostávali málo. Zle odohrali okrem Hronekovej petelice do žŕdky aj obe presilovke a potom, keď sa mohol vedenia ujať aj súper, predsa otvorili skóre. Dve minúty pred prvým klaksónom kapitán Červenka pridal k šiestim asistenciám aj prvý gól na prebiehajúcich MS. Rakúšania aj v druhej tretine hrali organizovane a koncentrovane, stíhali s favoritom korčuľovať a nedostávali sa pod súvislý tlak. Čechom síce dovolili 3-4 veľké šance, ale sami mali dve. Rakúsky tím napokon disciplinovaným výkonom doviedol zápas do power play a Lebler 38 sekúnd pred ukončením riadneho hracieho času vyrovnal. V predĺžení Hronek v obrovskej šanci zvolil v zakončení fintu medzi korčuľami, neuspel a podobne dopadli v nájazdoch Hertl, Červenka, Blümel, Smejkal i Krejčí.Dánski hokejisti zvíťazili v utorňajšom zápase "slovenskej" A-skupiny nad Talianskom tesne 2:1. Severania síce prestrieľali outsidera pomerom 45:14, no na výhru sa natrápili a zariadil ju až v 42. minúte Mathias Bau Hansen.Dáni nastúpia najbližšie vo štvrtok o 15.20 h proti Nemecku, Talianov, ktorí sú po troch stretnutiach stále bez bodu, čaká už v stredu popoludní duel s Francúzskom.Favoriti zápasu boli Dáni a od úvodu to potvrdzovali. Mali viac z hry, viac striel, viac sa tlačili do bránky, no dlho nevedeli prekonať talianskeho brankára Bernarda. Ten kapituloval až v 16. minúte pri druhej dánskej presilovke, keď mu výborne clonil Bau Hansen a Ehlers ho prestrelil z ľavého kruhu. Dáni si v úvode druhej tretiny zahrali ďalšie dve presilovky, krátko dokonca 5 na 3, ale napriek početnej streľbe druhý gól nepridali. V dvoch tretinách prestrieľali súpera 36:8, ale do druhej prestávky išli za nerozhodného stavu po tom, čo Petan využil v 39. minúte presilovku. V 42. minúte poslal Dánov opäť do vedenia Bau Hansen, ktorý využil prihrávku Meyera spoza bránky, no Taliani im boli v tretej tretine vyrovnanejšími súpermi. V 54. minúte trafil Di Perna žŕdku a krátko na to mohli vyrovnať jeho spoluhráči počas presilovky, no nezvládli ju a Dahma neohrozili. Dáni záver zvládli a i keď s problémami, potvrdili úlohu favoritov.