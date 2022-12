MS2022: Fernandes a Pepe sa po prehre s Marokom obuli do rozhodcov

Dauha 10. decembra (TASR) - Portugalskí futbaloví reprezentanti Bruno Fernandes a Pepe sa po prehre 0:1 s Marokom vo štvrťfinále MS v Katare obuli do argentínskych rozhodcov.



"Je neprijateľné, aby v zápase pískali štyria rozhodcovia z Argentíny, ktorá je stále v boji o titul MS. V druhom polčase sme hrali naozaj málo, malo sa nadstavovať dlhšie. Hráči Maroka často zdržovali a rozhodca nadstavil iba osem minút," vyjadril sa Pepe pre portugalskú televíziu.



"Zdá sa mi to zvláštne, ale nechcem sa tým zaoberať, pretože to nie je jediný dôvod, prečo sme prehrali. Rozhodca nadstavil v prvom polčase dve minúty a v druhom osem minút. V druhom polčase bola hra prerušená minimálne na 15 až 20 minút. Nie je to spravodlivé," vyhlásil Fernandes.



Tréner Fernando Santos však za prehrou jeho zverencov nevidí argentínskych arbitrov. "Určite sme mohli urobiť pre výhru viac, no neurobili sme to. Nemyslím si, že by sme mali obviňovať rozhodcu, nemá to zmysel," citovala Santosa agentúra AFP.