MS2022: Francúzi zdolali Dánov 2:1 a ako prví postúpili do osemfinále

Francúzsko - Dánsko 2:1 (0:0)



Góly: 61. a 86. Mbappe - 68. A. Christensen, ŽK: Kounde - A. Christensen, Cornelius. Rozhodovali: Marciniak - Sokolnicki, Listkiewicz (všetci Poľ.), 42.860 divákov.



Francúzsko: Lloris - Kounde, Varane (75. Konate), Upamecano, T. Hernandez - Tchouameni, Rabiot - Griezmann (90.+3 Fofana) - Dembele (75. Coman), Giroud (63. Thuram), Mbappe



Dánsko: Schmeichel - Andersen, A. Christensen, Nelsson - Kristensen (90.+2 Bah), Höjbjerg, Eriksen, Maehle - Lindström (85. Jensen), Cornelius (46. Braithwaite), Damsgaard (74. Dolberg)

tabuľka:



1. Francúzsko 2 2 0 0 6:2 6*



2. Austrália 2 1 0 1 2:4 3



3. Dánsko 2 0 1 1 1:2 1



4. Tunisko 2 0 1 1 0:1 1



* - postup do osemfinále

Dauha 26. novembra (TASR) - Futbalisti Francúzska zvíťazili v sobotňajšom zápase D-skupiny MS v Katare nad Dánskom 2:1 a ako prvý tím si zaistili postup do osemfinále. O oba ich góly sa postaral Kylian Mbappe, za severanov skóroval Andreas Christensen.Dáni tak nenadviazali na dve tohtoročné výhry nad úradujúcimi majstrami sveta. V Lige národov ich zdolali 2:1 v Paríži a 2:0 doma. Francúzsko zlomilo "prekliatie" šampiónov, Taliani (2010), Španieli (2014) ani Nemci (2018) po zisku titulu nepostúpil na ďalšom šampionáte zo skupiny.Francúzi odohrajú záverečný skupinový duel v stredu o 16.00 h s Tuniskom, Dáni sa v priamom súboji o postup stretnú v rovnakom čase s Austráliou.Deschamps spravil pred druhým stretnutím tri zmeny v zostave. Po zranení sa do nej vrátil obranca Varane, ktorý nahradil Konateho, naopak pre vážne zranenie vypadol L. Hernandez a na jeho miesto prišiel, tak ako v prvom zápase, brat Theo. Aj tretia zmena bola v obrane, keď Pavarda nahradil Kounde. Dánsky kouč Hjulmand spravil štyri zmeny oproti prvému stretnutiu, v útoku sa predstavili Lindström, Cornelius a Damsgaard, v obrane vymenil Kjaera Nelsson.Dáni chceli nadviazať na dva tohtoročné triumfy nad Francúzmi v Lige národov (2:1, 2:0) a začali aktívne, no súperi ich do šancí nepustili. Prvá prišla v 13. minúte na druhej strane, po Griezmannovom centri a hlavičke Koundeho odvrátili loptu spred čiary dánski obrancovia. V 19. minúte zablokoval Varane v šestnástke Damsgaarda, ktorý sa tak nedostal k zakončeniu. Chvíľu na to poslal Griezmann dlhú prihrávku medzi dánskych obrancov a Christensenovi nezostávalo nič, ako faulom zastaviť rozbehnutého Mbappeho. Pol metra za ním boli ešte ďalší dvaja dánski hráči a tak rozhodca ukázal stopérovi len žltú kartu, i keď nebyť jeho zákroku, Mbappe by išiel sám na bránku. Nasledoval Dembeleho center a pri Rabiotovom hlavičkovom zakončení sa predviedol Schmeichel, ktorý vyrazil loptu na roh. Pomáhali mu aj spoluhráči, ktorí v nasledujúcich minútach zblokovali strely Koundeho, Dembeleho a ďalších. Severania výborne zhusťovali priestor pred šestnástkou i v nej. V 36. minúte im vyšla rýchla kontra, ale tiesnený Cornelius poslal prudkú strelu vedľa pravej žrde. V 40. minúte našiel Dembele v šestnástke úplne voľného Mbappeho, no kanonier v tutovke vysoko prestrelil. Francúzi v prvej polovici prestrieľali súpera 12:2, 2:0 na bránku.Aj v úvode druhého dejstva boli o čosi aktívnejší Dáni, no bez väčších šancí. Postupne prebrali taktovku obhajcovia titulu a tak ako v prvom polčase, snažili sa preniknúť cez prehustenú obranu súpera. V 56. minúte sa Mbappe presadil v súboji na polovici ihriska s loptou prešiel až do zakončenia, ktoré Schmeichel poslal na roh. O pár minút neskôr Griezmann v tutovke prestrelil, no v 61. minúte to Francúzom už vyšlo a po akcii Mbappe - Hernandez - Mbappe otvorili skóre. Pre francúzskeho kanoniera to bol jubilejný 30. zásah v národnom drese. Dáni sa po inkasovanom góle vrhli do útoku, v 68. minúte si vybojovali roh a dokázali z neho vyrovnať. Eriksenov center predĺžil na prvej žrdi Andersen a nekrytý Christensen hlavou rozvlnil sieť - 1:1. O ďalších päť minút mohli byť už vo vedení, ale Lindström trafil vo veľkej šanci len do stredu bránky, kde bol pripravený Lloris. V 80. minúte sa predviedol akrobatickým zakončením Rabiot, ale tesne minul a o minútu neskôr dopadol rovnako v dobrej šanci Braithwaite. O triumfe Francúzska rozhodol Mbappe, ktorý sa v 86. minúte presadil po centri Griezmanna.