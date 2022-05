MS2022: Granlund z Nashvillu posilní Fínov na domácich MS

Helsinki 14. mája (TASR) - Útočník Mikael Granlund z klubu zámorskej NHL Nashville Predators posilní Fínsko na prebiehajúcich MS v hokeji. Domáca reprezentácia ho v sobotu dopísala na súpisku pre šampionát, na ktorej jej zostali ešte dve voľné miesta.



Tridsaťročný Granlund má v zbierke zlato zo svetového šampionátu v roku 2011 na Slovensku, kde sa preslávil lakrosovým gólom do siete Ruska v semifinále. V 80 dueloch za Nashville v tomto ročníku NHL si pripísal na konto 11 gólov a 53 asistencií, v play off pridal tri asistencie v štyroch vystúpeniach.



Fíni vstúpili do šampionátu piatkovým hladkým triumfom 5:0 v B-skupine nad Nórskom. Informoval web IIHF.