MS2022: Hwang potešil Kórejčanov, Suarez dopozeral zápas v slzách

Dauha 3. decembra (TASR) - Hviezdou futbalistov Kórejskej republiky v ich záverečnom zápase H-skupiny na MS bol striedajúci Hwang Hee-chan. Ten rozhodol v 90.+1. minúte duel proti Portugalsku (2:1) a posunul svoje mužstvo do osemfinále. Ázijský tím sledoval po stretnutí záver duelu medzi Ghanou a Uruguajom (0:2) na mobilných telefónoch a po skončení sa tešil po 12 rokoch opäť z postupu medzi najlepších 16 tímov. Skupinu ovládli aj napriek prehre Portugalci so šiestimi bodmi.



Kórejčania však nezačali dobre a už v 5. minúte prehrávali 0:1, keď Diogo Dalot previedol skvelé spracovanie dlhého pasu od Pepeho na pravom krídle, zvládol súboj 1 na 1 a prihrávkou pod seba našiel nabiehajúceho Ricarda Hortu, ktorý nezaváhal. Mužstvo, bývalého portugalského reprezentanta Paula Benta sa napriek neúčasti svojho trénera na lavičke nevzdalo a otočilo priebeh stretnutia. Po prvom neuznanom góle už v 27. minúte vyrovnalo. Po prudkom rohu spadla lopta na chrbát brániaceho Cristiana Ronalda, ktorý nešťastným spôsobom sklepol loptu pre Kim Young-gwona, a ten v páde prekonal brankára Costu. O všetkom však rozhodol nadstavený čas druhého polčasu. Kapitán Son Heung-min potiahol loptu, prihral medzi nohy brániaceho hráča a pripravil gólovú pozíciu pre striedajúceho Hwanga a ten rozhodol. "Som mimoriadne hrdý Kórejčan a chcem poďakovať všetkým fanúšikom v našej krajine. Je to pre nich darček," uviedol podľa agentúry AFP 26-ročný Hwang, ktorý nastúpil v 66. minúte: "Pred zápasom mi Son povedal, že niečo urobí a máme mu veriť. Bola to vynikajúca prihrávka a výrazne mi uľahčila zakončenie." Kórejčania ako druhý tím tabuľky nastúpia v pondelok v osemfinále proti víťazovi "géčka" Brazílii.



Portugalský tréner Fernando Santos stiahol Ronalda z ihriska po 65. minútach, aby si oddýchol. "Stratili sme koncentráciu a súper kontroloval hru. Chceli sme zvíťaziť, ale po protiútoku sme inkasovali. Sme naštvaní a napriek tomu, že sme skončili prví v skupine, sme chceli uspieť a zvýšiť morálku v mužstve. Tento duel slúži pre nás ako varovanie," povedal kouč Santos. Portugalci v osemfinále nastúpia proti druhému tímu z G-skupiny Švajčiarsku.



Uruguaj sa napriek piatkovému triumfu nad Ghanou 2:0 so šampionátom v Katare rozlúčil a prvýkrát z uplynulých štyroch MS nepostúpil zo skupiny. Zápas rozhodol dvoma gólmi počas prvého polčasu Giorgian De Arrascaeta, na oboch sa podieľal 35-ročný Luis Suarez. Toho vystriedal v 66. minúte Edinson Cavani a keď sa dozvedel, že sa Kórejčania dostali do vedenia dopozeral zápas v slzách na lavičke. Pri vyrovnanom bodovom i gólovom konte rozhodol v ich neprospech nižší počet presných zásahov v porovnaní s Kórejskou republikou (2:4). Po záverečnom hvizde hráči "La Celeste" ešte slovne napádali hlavného rozhodcu Daniela Sieberta z Nemecka, ktorý podľa nich neodpískal niektoré sporné zákroky v ich prospech.



"Osemdesiat minút sme postupovali a mali sme niekoľko šancí na strelenie tretieho gólu," skonštatoval tréner Diego Alonso. Stredobodom pozornosti bol pred a počas zápasu uruguajský útočník Suarez, na ktorého adresu sa ozýval piskot ghanského publika. Bolo to pre jeho neslávne známu ruku vo štvrťfinále MS v roku 2010, ktorá pomohla vyradiť Ghanu. Obranca afrického tímu Daniel Amartey po zápase povedal, že sa chcel uistiť, že Uruguaj tiež skončil. Tréner Otto Addo trval na tom, že sa nechcel pomstiť Suarezovi za udalosti z roku 2010.



Ghana sa tak nepriblížila k svojmu najväčšiemu úspechu na pôde MS, ktorým bolo práve štvrťfinále v roku 2010 v Juhoafrickej republike. "Najviac bolí, že sme mimo, nezáleží na tom proti komu sme hrali. Viem, že verejnosť sa snažila o pomstu, ale ja si to nemyslím a povedal som hráčom, aby takto neuvažovali. Snažili sme sa uspieť v tomto zápase," povedal kouč Addo, ktorý potvrdil, že odchádza zo svojho postu podľa plánu, aby sa mohol sústrediť na svoju prácu v bundesligovej Borussii Dortmund, kde pracuje ako tréner talentov.