MS2022: Messi môže prekonať rekord Matthäusa v počte štartov

najviac zápasov na MS ako hráč: 25 zápasov, Lothar Matthäus (Nem., 1982-1998); z aktívnych hráčov 19 zápasov Lionel Messi (Arg.) a 17 zápasov Cristiano Ronaldo (Port.)



najviac účastí na MS ako hráč: 5 účastí, Antonio Carbajal (Mex.) 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, Lothar Matthäus (Nem.) 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, Gianluigi Buffon (Tal.) 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, Rafael Márquez (Mex.) 2002, 2006, 2010, 2014, 2018



najviac účastí krajina: 22 účastí, Brazília (všetky)



počet titulov krajina: 5 - Brazília (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)



najviac účastí vo finále: 8, Nemecko



najviac zápasov krajina: 109, Nemecko



najviac víťazstiev na MS: 73, Brazília



najviac titulov ako hráč: Pelé (1958, 1962, 1970)



najviac štartov vo finále: 3, Cafú (1994, 1998, 2002)



najviac odtrénovaných zápasov: 25, Helmut Schön (Nem.) 1966-1978



najviac účastí ako tréner: 6, Carlos Alberto Parreira (Braz.)



najvyššie víťazstvo: 10:1, Maďarsko - El Salvador (1982)



najviac gólov v jednom zápase: 12 (26. júna 1954: Rakúsko-Švajčiarsko 7:5)



najviac gólov jedného mužstva: 27, Maďarsko 1954



najviac gólov v jednom zápase: 5, Oleg Salenko (Rusko - Kamerun, 1994)



najviac gólov vo finále ako hráč: 3, Geoff Hurst (Anglicko - NSR, 1966)



najviac gólov na jednom turnaji MS: 13, Just Fontaine (Fr.), 1958



najlepší strelec MS: 16, Miroslav Klose (Nem.), 2002-2014



najviac minút ako hráč: 2217, Paolo Maldini (Tal.) 1990-2002



najdlhší čas bez gólu: 517 minút, Walter Zenga (Tal.), 1990



najrýchlejší gól: v 11. sekunde, Hakan Sükür (Tur.), o bronz v roku 2002



najmladší hráč: Norman Whiteside (Sev. Ír.) 17 rokov, 41 dní, 1982



najstarší hráč: Essam El-Hadary (Eg.), 45 rokov, 161 dní, 2018

Bratislava 16. novembra (TASR) - Na Lionela Messiho, Cristiana Ronalda plus dvojicu mexických reprezentantov Andresa Guardada a Guillerma Ochou čaká na blížiacom sa šampionáte v Katare (spolu)rekordná piata účasť na finálových turnajoch MS. Rovnaký počet štartov už majú na konte iní dvaja bývalí mexickí futbalisti Antonio Carbajal a Rafael Marquez, ako aj taliansky brankár Gianluigi Buffon a nemecký režisér Lothar Matthäus.Legendárny Matthäus je s 25 štartmi zároveň hráčom s najvyšším počtom odohratých zápasov na finálových turnajoch MS. Z aktívnych futbalistov, ktorí figurujú na súpiskách tímov pre šampionát v Katare, ho môže prekonať Messi. Útočník Paríža St. Germain má na konte 19 zápasov, ďalších sedem si v prípade úspešného pôsobenia argentínskej reprezentácie môže pripísať v Katare.Stane sa tak v prípade, že jeho tím postúpi do semifinále a Messi sa predstaví v každom zápase vrátane nasledujúceho finálového, resp. o 3. miesto. Za týchto okolností by sa dostal o jeden zápas pred Matthäusa, ktorý reprezentoval Nemecko na MS v rokoch 1982-1998.