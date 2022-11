MS2022: Osobnosti - Goffa má obavy: Dúfam, že sa to dohrá

Bratislava 16. novembra (TASR) - Bývalý slovenský futbalista a tréner Vladimír Goffa nemá na MS v Katare favorita, no vzhľadom na udalosti okolo nadchádzajúceho svetového šampionátu sa obáva, či sa turnaj vôbec dohrá. Goffa považuje za problém kultúrne rozdiely medzi niektorými účastníkmi svetového šampionátu a moslimským Katarom.



S futbalom v podobnej krajine má skúsenosti ako tréner, keďže pôsobil v rokoch 2005 až 2008 na Maldivách, kde získal s klubmi Hurriyya SC a New Radiant SC dva ligové tituly. "Fandím tomu, aby sa šampionát dohral bez škandálov a nemám žiadneho favorita. Netrúfam si povedať meno majstra. Budem uznávať tím, ktorý predvedie peknú hru," uviedol Goffa v rozhovore pre TASR.



Bývalý tréner pôsobí v súčasnosti ako publicista a znepokojuje ho pozadie šampionátu. "Ja vzhľadom na udalosti okolo MS a na moje skúsenosti z Maldív v prvom rade dúfam, že sa to dohrá. Stretáva sa tam veľa kultúrnych odlišností a rozporov, ktoré vyjadrili jednotlivé tímy. Sú to napríklad dúhové kapitánske pásky alebo čierne dresy," predostrel svoje obavy. Pripomína však, že sa možno budú musieť prispôsobiť Európania: "Pôsobil som v moslimskej krajine ako európsky tréner a všetci zo západného sveta sa museli prispôsobiť. Mal som kolegov z Talianska, Španielska, Austrálie aj Bulharska a považovali sme to za prirodzené. Nie som si istý, ako to bude vyzerať teraz, keď sa niektoré mužstvá neprispôsobia."



Majstrovstvá sveta sa začnú v nedeľu o 17.00 h, otvorí ich zápas A-skupiny medzi domácim Katarom a Ekvádorom. Stretnutia skupinovej fázy sú na programe do 2. decembra a turnaj vyvrcholí finálovým duelom v nedeľu 18. decembra na štadióne Lusail.