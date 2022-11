MS2022: Osobnosti - Hamšík i Lobotka vidia majstra v Južnej Amerike

Bratislava 16. novembra (TASR) - Dlhoročný kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík by vo finále nadchádzajúcich MS videl najradšej triumf Brazílie alebo Argentíny. Jedným dychom však dodal, že veľmi reálne šancu majú aj Nemci, ktorí sa prebojovali do semifinále na štyroch z uplynulých piatich šampionátov.



"Potešilo by ma, keby vyhrala Brazília alebo Argentína. Dávam však aj Nemecko, ktoré sa do toho semifinále vždy dostane," tvrdí Hamšík. Kapitána slovenského tímu z MS 2010 v Juhoafrickej republike pri hodnotení svojej kariéry dal na prvé miesto práve svetový šampionát v JAR, jediný v histórii s účasťou Slovenska.



Na juhoamerickom kontinente má favorita aj Stanislav Lobotka - stredopoliar Neapolu taktiež favorizuje Argentínu. "Doprial by som to Messimu, ktorý vyhral asi všetko okrem majstrovstiev sveta. Titul si však zaslúži ten tím, ktorý bude hrať najkrajší futbal," povedal k šampionátu Lobotka. Hviezdny Messi zabojuje s kapitánskou páskou o prvý titul Argentíny od MS 1986 v Mexiku.



Majstrovstvá sveta mali od svojej prvej edície v roku 1930 osem rôznych víťazov a päťčlenný zoznam zo Starého kontinentu by podľa brankára Martina Dúbravku mohlo rozšíriť Portugalsko. "Myslím si, že mnoho mužstiev má neskutočne kvalitný káder. Pozrel som si nomináciu Portugalska a nie som nadšený, že ich máme v kvalifikácii EURO 2024. V Katare favorizujem práve ich," zhodnotil Dúbravka, ktorý je momentálne na hosťovaní v Manchestri United spolu s tromi členmi portugalskej nominácie vrátane jej kapitána Cristiana Ronalda. Tridsaťsedemročný hviezdny útočník neprežíva v klube najlepšie obdobie a šampionát preňho zrejme predstavuje poslednú šancu na zisk titulu majstra sveta.