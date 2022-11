MS2022: Pre fanúšikov sú nachystané pivné zóny, maskotom je prízrak

Bratislava 16. novembra (TASR) - Majstrovstvá sveta vo futbale sa prvýkrát v histórii budú konať v moslimskej krajine, na čo musia pamätať najmä fanúšikovia, ktorí si zvyknú sledovanie duelu ochutiť pitím piva. V Katare to priamo na štadióne nebude možné.



V krajine je konzumácia alkoholu zakázaná na verejných miestach. Povolená je vo vybraných hoteloch a kluboch, kde sa cena jedného pohára čapovaného pohybuje na úrovni 18 dolárov. Vládni predstavitelia však po rokovaní s Medzinárodnou futbalovou federáciou (FIFA) súhlasili, že vo fanúšikovských zónach bude predaj piva povolený. Nie však neobmedzene, ako to bývalo zvykom na predchádzajúcich turnajoch. K pivu sa priaznivci budú môcť dostať v období od troch hodín pred štartom duelu po jeho začiatok a následne hodinu po skončení. Priamo do hľadiska si pohár so sebou zobrať nemôžu. Okrem toho bude povolený predaj alkoholu aj na miestach, kde budú prebiehať kultúrne podujatia pre návštevníkov podujatia.



Maskot šampionátu, usmievajúci sa prízrak La’eeb, má meno podľa arabského výrazu, ktorý sa používa pre mimoriadne talentovaného hráča. TASR vyhľadala vyjadrenie autorov diela, ich výtvor má predstavovať mladíckeho ducha a šíriť radosť a pohodu: "La’eeb k nám prichádza z paralelného vesmíru, kde žijú všetky maskoty šampionátov. Je to svet, v ktorom myšlienky a tvorivosť dali základ postavám, ktoré žijú v mysliach všetkých."



Oficiálnym emblémom podujatia je šatka zobrazovaná v podobe trofeje turnaja. Zároveň pripomína číslo osem, ktoré reflektuje počet štadiónov, na ktorých sa bude hrať a je zároveň symbolom nekonečna, čo má odrážať prepojenie histórie a tradície šampionátu s modernou súčasnosťou. Emblém je ozdobený symbolmi, ktoré poukazujú na arabskú kultúru i samotný futbal. Nápis Katar 2022 v písme Kašída odráža tradíciu arabskej kaligrafie, pre ktorú je charakteristické spájanie písmen.



Šampionát na rozdiel od predchádzajúcich nemá oficiálnu hymnu. Namiesto toho pripravila FIFA celý hudobný album. Obsahuje skladby vo viacerých žánroch a podieľali sa na ňom interpreti z celého sveta. Aj z krajín ako Demokratická republika Kongo, Spojené arabské emiráty, Maroko, Portoriko, či USA. Väčšina piesní sú kolaborácie a majú symbolizovať, že hudba rovnako ako šport môže zjednocovať svet.



Meno lopty šampionátu je Al Rihla, čo znamená cesta. Jej dizajn tvorí výrazná linka modrej farby doplnená ďalšou dvadsiatkou v odlišných farbách. Symbolizovať má pieskové duny pri pobreží mora. Tradične sa o výrobu lopty postarala firma Adidas.