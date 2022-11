MS2022: Pred fanzónou vypukol choas, dnu sa tlačili desaťtisíce ľudí

Dauha 20. novembra (TASR) - V okolí fanúšikovskej zóny v centre Dauhy vypukol v úvodný deň majstrovstiev sveta chaos. Desaťtisíce futbalových nadšencov sa tlačili proti policajným líniám, aby vstúpili do uzavretého priestoru s veľkoplošnú obrazovkou a stánkami s pivom.



Poriadková polícia vyzbrojená obuškami a štítmi stála pred davom ľudí na stráži pri vchode do fanzóny. "Je to veľmi riskantné. Ľudia tu môžu zomrieť. Starí ľudia či ženy také davy ľudí nezvládnu. Ja som, chvalabohu, dostatočne vysoký, takže môžem dýchať. No videl som tu aj deti a vravel som ľuďom, aby ich zdvihli, pretože nemôžu dýchať," uviedol Iračan Hatem El-Berarri, ktorý povedal, že pracuje v susednom Dubaji. Tvrdil, že videl ľudí, ako sa navzájom tlačia a strkajú a počul plakať mnohé ženy. "Moja rodina je vnútri a ja sa nemôžem dostať dnu. Neviem, čo mám robiť," dodal a vyhlásil, že organizácia nie je dobrá.



Luis Reyes, Mexičan žijúci v Los Angeles, prirovnal tlačenicu k scénam spred niekoľkých týždňov v Južnej Kórei, pri ktorých zahynulo viac ako 150 ľudí: "Človek v tom dave nedokáže ísť dopredu ani naspäť. Svojho syna som volal von, pretože to bolo príliš nebezpečné."



Zatiaľ nie je jasné, či policajti niekoho zatkli a či došlo k zraneniam. Podobná situácia sa pritom udiala v sobotu večer na koncerte pred svetovým šampionátom, keď sa ľudia snažili pretlačiť do tej istej fanzóny. Informovala agentúra AP.