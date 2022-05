MS2022: Rangers povolali Húsku, do reprezentácie sa vrátil Riečický

New York 3. mája (TASR) - Klub hokejovej NHL New York Rangers povolal brankára Adama Húsku do taxi tímu. Do kádra slovenskej reprezentácie, ktorá sa pripravuje na majstrovstvá sveta, sa vrátil Dominik Riečický.



Slováci odohrajú v Žiline v rámci Kaufland Cupu prípravné zápasy proti Nórom a Francúzom. Húska sa mal k národnému mužstvu pripojiť vo štvrtok, no Rangers sa zranil Keith Kinkaid, brankárska trojka. "Adama povolali na poslednú chvíľu do taxi tímu. Skomplikovalo nám to situáciu, ale po porade s trénermi sme povolali Dominika Riečického. Situáciu okolo Adama Húsku budeme vyhodnocovať deň po dni a uvidíme, ako sa vyvinie. Jeho účasť v prvom tíme Rangers môže byť otázka dní, ale aj týždňov," povedal asistent generálneho manažéra reprezentácie Oto Haščák pre portál hockeyslovakia.sk.