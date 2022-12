MS2022: Santos odstúpil z postu trénera portugalskej reprezentácie

Lisabon 15. decembra (TASR) - Fernando Santos odstúpil z postu trénera portugalskej futbalovej reprezentácie. K tomuto kroku sa odhodlal päť dní po tom, ako jeho zverenci prehrali vo štvrťfinále MS v Katare s Marokom 0:1. Informovali o tom predstavitelia národnej federácie na oficiálnej webstránke.



V kvalifikácii EURO 2024, v ktorej bude Portugalsko jedným zo súperov Slovenska, tak povedie tím z Iberského polostrova nový kouč. Santos sa ujal svojho postu v roku 2014. V lete 2016 priviedol Portugalsko k triumfu na ME vo Francúzsku. V roku 2019 jeho tím zvíťazil v prvej edícii Ligy národov. Na MS 2018 v Rusku postúpili Portugalci do osemfinále. V Katare prešli v tejto fáze turnaja cez Švajčiarsko (6:1), no vo štvrťfinále prekvapujúco nestačili na Maročanov.