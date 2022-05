MS2022: Slováci prehrali v A-skupine s Nemeckom 1:2

SLOVENSKO - Nemecko 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)



Góly: 32. Pospíšil (Jánošík, Tamáši) - 22. Plachta, 27. Pföderl (Noebels). Rozhodovali: Heikkinen (Fín.), Ohlund (Švéd.) - Sormunen (Fín.), Yletyinen (Švéd.), vylúčení: 3:2 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 4387 divákov



SR: Rybár - Čerešňák, Rosandič, Nemec, Ivan, Grman, Jánošík, Gachulinec - Tatar, Krištof, Lantoši - Slafkovský, Roman, Regenda - Pospíšil, Tamáši, Lunter - Liška, Minárik, Takáč



Nemecko: Grubauer - Seider, M. Müller, J. Müller, Holzer, Wissmann, Wagner, Bittner - Ehliz, Stützle, Plachta - Pföderl, Michaelis, Noebels - Fischbuch, Loibl, Schmölz - Soramies, Kastner, Ehl

1. Dánsko 1 1 0 0 0 9:1 3



2. Švajčiarsko 1 1 0 0 0 5:2 3



3. Kanada 1 1 0 0 0 5:3 3



4. SLOVENSKO 2 1 0 0 1 5:4 3



---------------------------------



5. Nemecko 2 1 0 0 1 5:6 3



6. Francúzsko 1 0 0 0 1 2:4 0



7. Taliansko 1 0 0 0 1 2:5 0



---------------------------------



8. Kazachstan 1 0 0 0 1 1:9 0

Helsinki 14. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti prehrali vo svojom druhom zápase v A-skupine na MS vo Fínsku s Nemeckom tesne 1:2 a s tromi bodmi im patrí štvrté miesto v tabuľke. Nemci rozhodli o triumfe dvoma gólmi v rozmedzí piatich minút v druhej tretine, na ktoré dokázal odpovedať len Kristián Pospíšil.Slovensko sa najbližšie stretne v pondelok o 15.20 h s favoritom A-skupiny Kanadou. Nemci nastúpia o štyri hodiny neskôr proti Francúzsku.Prvá tretina veľa hokejovej krásy nepriniesla. Mužstvá hrali pozorne v obrane, fyzicky a nepúšťali sa do riskantných útokov. Strelecky boli aktívnejší Slováci, ale lepšie šance mali ich súperi. Oba tímy hrali s vysokou intenzitou i pri osobných súbojoch, ktorých postupne pribúdalo, no hralo sa čisto. Nemci od začiatku vysoko napádali slovenskú rozohrávku. Prvú šancu si vypracoval v 2. minúte Regenda, ktorý sa natlačil do bránkoviska, ale nevyšlo mu zakončenie. V 5. minúte tvrdo vystrelil spoza hradby tiel J. Müller, no Rybára neprekvapil. V 15. minúte chyboval pri zadnom mantineli Takáč, ktorý sa chcel vyhnúť napádajúcemu súperovi, no netrafil puk. Ten sa dostal ku Ehlovi, ktorý sa ho snažil pretlačiť cez Rybárove betóny, ale neuspel. Najlepšiu šancu Slovenska mal v 17. minúte Tatar, ktorému prihral Krištof, ale strela kapitána mierila tesne vedľa. O minútu neskôr prišlo zbytočné vylúčenie Nemca a Nemci si v presilovke vypracovali veľký tlak. Slováci však dobre blokovali ich strely a podržal ich Rybár.Skóre duelu sa zmenilo v 22. minúte. Nemci získali puk a vyrazili do útoku, Plachta prihral pred bránku, kde si Jánošík nešťastne zrazil puk za Rybára - 0:1. Slovensko sa snažilo rýchlo odpovedať a na Grubauera mierili v krátkom slede strely Lišku, Gachulinca a Rosandiča, ale ani jedna sa neujala. Naopak, Nemcom vyšiel v 27. minúte rýchly brejk 2 na 1. Noebelsovu strelu ešte stihol vyraziť Rybár, ale na dorážku Pföderla, ktorého nevytlačil Čerešňák, už nestačil - 0:2. Kontaktný gól mohol prísť vzápätí, ale Roman stroskotal na Grubauerovi, ktorý si v 30. minúte poradil aj so šancou Lantošiho a následnou dorážkou Krištofa. Slovensko sa dočkalo v 32. minúte. Pospíšilova strela najprv len presvišťala okolo bránky, no slovenský útočník si po ďalšom nahodení stiahol puk, obkrúžil poza bránku a zasunul ho za bezmocného nemeckého brankára. Po kontaktnom góle však slovenský nápor neprišiel, prekazili ho vylúčenia Gachulinca a Ivana a Nemci hrali minútu a 24 sekúnd piati proti trom. Ramsayho zverenci hrali obetavo, hádzali sa do striel a oslabenie zvládli. V závere tretiny boli niekoľkokrát blízko k vyrovnaniu, ale nepresadili sa ani v presilovke.Tá pokračovala v úvode tretej časti a Slováci si zahrali 44 sekúnd dokonca proti trom, síce kombinovali v útočnom pásme, ale na Grubauera mierilo príliš málo striel. Najnebezpečnejšiu vyslal už v závere obyčajnej presilovky Pospíšil. Nemci hrali v ďalších minútach umne, výborne bránili stredné pásmo, súperov takmer k ničomu nepúšťali a sami hrozili z brejkov. Po jednom z nich mohol pridať tretí gól Ehl, ale namieril len do Rybárovho hrudníka. Ramsayho zverenci len ťažko dostávali do pásma a keď sa im to už aj podarilo, nedokázali sa tam usadiť a rýchlo strácali puky. Obraz hry sa nemenil a Slovákom rýchlo ubiehal čas. V 56. minúte sa dokázali na dlhšie usadiť v pásme a v dobrej pozícii sa ocitol Tatar, opäť sa predviedol Grubauer. Slovensko dve minúty pred koncom odvolalo brankára, Ramsay si potom zobral aj oddychový čas, ale jeho zverencom sa už nepodarilo vyrovnať.