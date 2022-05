MS2022: Trio z Minnesoty Merrill, Boldy a Hartman posilní tím USA

Helsinki 14. mája (TASR) - Reprezentáciu USA na hokejových MS vo Fínsku doplní trojica hráčov z tímu NHL Minnesota Wild. Obranca Jon Merrill a útočníci Matt Boldy i Ryan Hartman by mali do Tampere pricestovať na začiatku budúceho týždňa, informoval web IIHF. Pre všetkých troch to bude premiéra na svetovom šampionáte mužov, majú však už sa sebou štarty na juniorských MS do 18 i 20 rokov. Američania vo svojom prvom vystúpení v B-skupine zdolali v piatok Lotyšsko 4:1.