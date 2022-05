Utorkový tréning pred MS už aj s Húskom, Šatan tlmí očakávania

Na snímke tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsey počas tréningu slovenskej reprezentácie pred MS vo Fínsku v Bratislave 10. mája 2022. Foto: TASR – Jaroslav Novák

Bratislava 10. mája (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia absolvovala v utorok predpoludním záverečný tréning pred stredajším odletom na MS vo Fínsku. Zapojil sa do neho už aj brankár Adam Húska, ktorý sa pridal k tímu ako posledný. Výprava odletí do dejiska šampionátu v stredu a po dvojdňovej adaptácii vo fínskej metropole vstúpia Slováci do bojov na svetovom šampionáte v piatok 13. mája od 15.20 SELČ proti Francúzsku.Slováci budú mať v Helsinkách svoj historicky najmladší káder, jeho vekový priemer je 24,44 rokov. Prekonajú tak rekord z predchádzajúcich MS v Rige, kde bol vekový priemer 24,75 rokov.povedal generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan.Slovenskí hokejisti v príprave zdolali Česko, dvakrát Nemecko a naposledy Francúzsko, svojho prvého súpera na MS.dodal Šatan.Realizačný tím po generálke na MS na Kaufland Cupe proti Francúzsku (2:0) urobil výraznejší rez kádrom. Opustili ho štyria hokejisti – brankár Dominik Riečický, obranca Patrik Koch a útočníci Marek Valach, Jozef Baláž. Na šampionátovú súpisku vedenie národného tímu pred úvodným duelom proti Francúzsku zapíše pravdepodobne len 23 mien. Dvaja hráči budú čakať na šancu, podľa generálneho manažéra Miroslava Šatana to asi budú útočník Adam Sýkora a obranca Martin Bučko.uviedol Šatan.Okrem Francúzska budú Slováci v nasledujúcich dňoch bojovať o postup do štvrťfinále postupne proti Nemecku, Kanade, Švajčiarsku, Kazachstane, Taliansku a Dánsku.povedal Šatan.Otáznik pred odletom visel pri obrancoch Martinovi Gernátovi a Máriovi Grmanovi. Ich zdravotný stav sa však zlepšil a v kádri na MS nechýbajú.prezradil Grman.Brankár Adam Húska sa mal pripojiť k tímu pred Kaufland Cupom, ale jeho klub NY Rangers ho na poslednú chvíľu povolal do tzv. taxi tímu. Napokon ho však "jazdci" uvoľnili pre potreby národného tímu.povedal Húska po tréningu.Utorková zaberačka na zimnom štadióne Ondreja Nepelu trvala bez mála dve hodiny. Pôvodne mali mať Slováci dva tréningy, ale napokon ich spojili do jedného. Asistent trénera Andrej Podkonický po jeho skončení povedal: