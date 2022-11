MS2022: V Katare padá viac gólov z centrov a penált, ukázala analýza

Dauha 26. novembra (TASR) - Na svetovom šampionáte v Katare padá z centrov a penált viac gólov ako na predchádzajúcich MS. Vyplýva to z analýzy prvých 16 zápasov, ktoré z hľadiska herných trendov skúmali technickí experti Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).



V šestnástich dueloch v Katare padlo z centrov až 14 gólov, na MS 2018 v Rusku to boli v rovnakej fáze turnaja len tri. Rozhodcovia nariadili v prvom kole skupinovej fázy spolu deväť pokutových kopov. Ak tento trend zachovajú, v Katare ich môže byť celkovo rekordných 36. Pre porovnanie - na šampionáte v Rusku, keď prvýkrát na MS zaviedli systém VAR, ich bolo 29.



Bývalý nigérijský reprezentant a súčasný expert FIFA Sunday Oliseh nárast počtu penált pripisuje nielen videorozhodcom, ale aj prispôsobenej "šikovnosti" hráčov: "Možno sú útočníci múdrejší? Stačí sa pozrieť na penaltu, ktorú dostal Ronaldo. Ľudia o ňom môžu hovoriť čo chcú, ale bystrosť, dômyselnosť a trpezlivosť čakať na zlomok sekundy, kým sa dotkne lopty ako prvý pred protihráčom a následne pokračuje v hre, aby tam bol kontakt... To je úplná genialita." Ronaldo v 65. minúte otvoril z penalty skóre zápasu s Ghanou, v ktorom Portugalčania zvíťazili 3:2.



Kým na MS v Rusku neprinieslo bezgólovú remízu prvých 36 zápasov, v Katare sa týmto výsledkom skončili až štyri z úvodných 16. Analytici FIFA to pripisujú opatrnosti tímov, ktoré nechceli prehrať prvé zápasy. "Je to preto, že tímy nechcú na začiatku príliš riskovať. Údaje z minulosti ukazujú, že asi 70 percent tímov, ktoré prehrajú prvý zápas, vypadne v skupinovej fáze a všetci sú si toho vedomí," citovala Oliseha agentúra AFP. Nigérijčan uviedol, že duel Portugalska s Ghanou bol do Ronaldovej penalty fádny a až potom potom sa z toho stala zábava s množstvom gólov.



Napriek tomu, že v prvom kole skupinovej fázy Anglicko zdolalo Irán 6:2, či Španielsko deklasovalo Kostariku 7:0, padlo v Katare zatiaľ menej gólov na zápas, ako v roku 2014 v Brazílii či v roku 2018 v Rusku.