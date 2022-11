MS2022: V Katare sa bude hrať na 8 štadiónoch v 5 mestách

Vizitky štadiónov MS 2022:

Na snímke futbalový štadión v katarskom meste Lúsajl v piatok 21. októbra 2022. Foto: TASR/AP

Na snímke Medzinárodný futbalový štadión emira Chalífu ibn Hamada as-Sáního v Dauhe v piatok 21. októbra 2022. Foto: TASR/AP

Na snímke futbalový štadión 974 v katarskej Dauhe v piatok 21. októbra 2022. Foto: TASR/AP

Na snímke futbalový štadión Sumáma v katarskom meste Dauha v pondelok 6. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Na snímke futbalový štadión vzdelávacieho mesta v katarskom meste Dauha v utorok 7. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Na snímke futbalový štadión Ar-Rajján v katarskom meste Dauha v pondelok 6. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Na snímke futbalový štadión Al-Bajt v katarskom meste Chaur v pondelok 6. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Na snímke futbalový štadión Al-Džanúb v katarskom meste Wakra v utorok 7. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Bratislava 16. novembra (TASR) - Svetový šampionát vo futbale privíta Katar v piatich mestách, celkovo 64 zápasov sa bude hrať na ôsmich štadiónoch. Otvárací duel medzi domácimi hráčmi a Ekvádorom sa uskutoční 20. novembra v meste Al Chor o 17.00 SEČ. Finále sa bude hrať 18. decembra na štadióne Lusail Iconic s najväčšiu kapacitu 80.000 miest. Turnaj sa koná v najmenšej hostiteľskej krajine od Švajčiarska v roku 1954.Katar postavil sedem štadiónov pred MS a ďalší výrazne zrenovoval. Všetky sú zároveň vo vzdialenosti 55 kilometrov od centra hlavného mesta Dauha. V uplynulom období zahynuli pri nehodách na stavbách štadiónov počas pracovnej doby oficiálne traja ľudia. Okrem toho bolo evidovaných ďalších 37 úmrtí, no títo robotníci nezomreli pri práci na stavbách. Organizačný výbor preto klasifikuje tieto prípady ako úmrtia, ktoré priamo nesúvisia s prácou.Podľa zahraničných médií je však počet obetí oveľa vyšší. Britské médiá tvrdia, že od pridelenia šampionátu Kataru v decembri 2010 zomreli v tejto krajine tisícky robotníkov, ktorí sa podieľali na výstavbe štadiónov a ďalšej infraštruktúry súvisiacej so šampionátom v roku 2022. Definitívne údaje je však ťažko overiť alebo ich úrady nezverejnili.Štadión 974 dostal pomenovanie podľa medzinárodnej predvoľby krajiny a toto číslo zároveň symbolizuje počet recyklovaných prepravných kontajnerov, ktoré sa použili pri výstavbe. Aréna pre 40.000 divákov bude po MS demontovaná a vôbec po prvý raz sa stane, že sa použije len pre účely šampionátu. V hlavnom meste Kataru sú aj ďalšie dva štadióny, Al Thumama má rovnakú kapacitu, ale jeho kapacita sa po turnaji zníži na polovicu a sedadlá prevezú do iných krajín. Naďalej sa však využije pre futbalové zápasy alebo iné športové podujatia a na mieste tribún z druhého poschodia vyrastú mešita, poliklinika a hotel.Katar sa zaviazal poskytnúť 170.000 odstránených sedačiek. TASR prostredníctvom AP cituje manažéra infraštruktúry MS, Aliho Al Dosariho: "Ponúkneme ich rozvojovým krajinám, ktoré potrebujú zlepšiť športovú infraštruktúru. Umožní to spropagovať futbalovú kultúru a vo väčšej miere lásku k športu na celom svete."Výraznou rekonštrukciou prešiel Chalifov medzinárodný štadión, ktorý postavili v roku 1976. Konali sa tam Ázijské hry, MS v atletike a majstrovstvá sveta klubov FIFA.Pri výstavbe Lusail Iconic, ktorý hostí desať duelov, vrátane finále nebola zaznamenaná žiadna uhlíková stopa. Jeho kapacita 80.000 sa po skončení MS zmenší o polovicu. V meste Al Raján sú dva štadióny. Education City leží sedem kilometrov južne od Dauhy a sídlia tam budovy siedmich rôznych univerzít, čo predstavuje obrovský vzdelávací komplex. Dvadsať percent zo stavebného materiálu predstavovali tzv. zelené zdroje. Druhým je Štadión Ahmad bin Ali, ktorý vyrástol na mieste predchádzajúcej arény a až osemdesiat percent materiálu sa použilo zo zbúranej stavby. Po šampionáte tam bude pôsobiť klub SC Al Raján.Druhým najväčším je Al Bayt v meste Al Chor s kapacitou pre 60.000 ľudí. Po turnaji bude do budovy štadióna začlenený päťhviezdičkový hotel, nákupné centrum a pribudne nemocnica športovej medicíny. V Al Wakre zase v roku 2019 otvorili Al Janoub, ktorý má unikátny chladiaci systém a zaťahovaciu strechu, preto ho možno používať celoročne. Aj na tomto štadióne sa po šampionáte zníži kapacita o polovicu na 20.000 miest a tím Al Wakra tam bude hrať svoje domáce zápasy. Podľa organizátorov všetky štadióny spĺňajú kritériá udržateľnosti./LUSAIL/Štadión Lusail IconicOtvorený: 2022Kapacita: 80.000Zápasy na MS 2022: 6x zápasy v skupinách, 1x osemfinále, 1x štvrťfinále, 1x semifinále, finále/DAUHA/Národný štadión (Chalifov medzinárodný štadión)Otvorený: 1976Rekonštrukcia: 2017Kapacita: 45.416Zápasy na MS 2022: 6x zápasy v skupinách, 1x osemfinále, zápas o 3. miesto/DAUHA/Štadión 974Otvorený: 2021Kapacita: 40.000Zápasy na MS 2022: 6x zápasy v skupinách, 1x osemfinále/DAUHA/Štadión Al ThumamaOtvorený: 2021Kapacita: 40.000Zápasy na MS 2022: 6x zápasy v skupinách, 1x osemfinále, 1x štvrťfinále/AL RAJÁN/Štadión Education CityOtvorený: 2020Kapacita: 45.350Zápasy na MS 2022: 6x zápasy v skupinách, 1x osemfinále, 1x štvrťfinále/AL RAJÁN/Štadión Ahmad bin AliOtvorený: 2003Rekonštrukcia: 2020Kapacita: 44.740Zápasy na MS 2022: 6x zápasy v skupinách, 1x osemfinále/AL CHOR/Štadión Al BaytOtvorený: 2021Kapacita: 60.000Zápasy na MS 2022: 6x zápasy v skupinách, 1x osemfinále, 1x štvrťfinále, 1x semifinále/AL WAKRA/Štadión Al JanoubOtvorený: 2019Kapacita: 40.000Zápasy na MS 2022: 6x zápasy v skupinách, 1x osemfinále