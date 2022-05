MS2022: V nominácii USA sú aj Nedeljkovic, S. Jones a Galchenyuk

Brankári: Jon Gillies (New Jersey Devils/NHL), Strauss Mann (Skelleftea AIK/Švéd.), Alex Nedeljkovic (Detroit Red Wings/NHL)



Obrancovia: Nick Blankenburg, Andrew Peeke (obaja Columbus Blue Jackets/NHL), Jordan Harris (Montreal Canadiens/NHL), Luke Hughes (University of Michigan/NCAA), Caleb Jones, Seth Jones (obaja Chicago Blackhawks/NHL), Jaycob Megna (San Jose Sharks/NHL), Nate Schmidt (Winnipeg Jets/NHL)



Útočníci: Riley Barber (Grand Rapids Griffins/AHL, Detroit Red Wings/NHL), Kieffer Bellows (New York Islanders/NHL), Thomas Bordeleau, Sasha Chmelevski (obaja San Jose Sharks/NHL), Sean Farrell (Harvard University/NCAA), Alex Galchenyuk (Arizona Coyotes/NHL), Adam Gaudette, Austin Watson (obaja Ottawa Senators/NHL), John Hayden (Buffalo Sabres/NHL), Sam Lafferty (Chicago Blackhawks/NHL), Vinni Lettieri (Anaheim Ducks/NHL), Karson Kuhlman (Seattle Kraken/NHL), Ben Meyers (Univ. of Minnesota/NCAA, Colorado Avalanche/NHL).

Washington 5. mája (TASR) - V nominácii USA na hokejové MS vo Fínsku figuruje 21 hráčov z NHL. Najväčšími esami sú brankárska jednotka Detroitu Alex Nedeljkovic a obrancovia Seth Jones z Chicaga a Nate Schmidt z Winnipegu. S. Jones sa štyrikrát predstavil v All Star exhibícii NHL, v roku 2014 ho vyhlásili za najlepšieho obrancu MS, kde sa dostal aj do All Star tímu. V útoku chýba výraznejšia osobnosť, najskúsenejší je Alex Galchenyuk z Arizony so 643 profiligovými štartmi.V americkom kádri je 24 hráčov - traja brankári, ôsmi obrancovia a 13 útočníci. Vekový priemer mužstva je 25 rokov. Najmladší hráč v tíme je 18-ročný obranca Luke Hughes pôsobiaci na Univerzite v Michigane (NCAA), najstarší je 30-ročný zadák Nate Schmidt z Winnipegu. Súčasťou tímu sú aj traja olympionici z Pekingu - brankár Strauss Mann a útočníci Sean Farrell a Ben Meyers. Informoval o tom web USA Hockey.Američania sa na tohtoročných MS predstavia v základnej B-skupine, kde budú ich súpermi postupne Lotyši, Rakúšania, domáci Fíni, Briti, Švédi, Česi a Nóri.