MS2022: Vizitka E-skupiny - superfavorizovaní Nemci a Španieli

NEMECKO



počet obyvateľov: 83,7 milióna

dresy: bielo-čierne

účasti na MS: 20x

najväčšie úspechy: 4x majstri sveta (1954, 1974, 1990, 2014), 4x striebro, 4x bronz

tréner: Hansi Flick



ŠPANIELSKO



počet obyvateľov: 47,2 milióna

dresy: žlto-červené

účasti na MS: 16x

najväčšie úspechy: majstri sveta (2010), 4. miesto (1950)

tréner: Luis Enrique



JAPONSKO



počet obyvateľov: 124,2 milióna

dresy: modro-biele

účasti na MS: 7x

najväčšie úspechy: 3x osemfinále (2002, 2010, 2018)

tréner: Hadžime Morijasu



KOSTARIKA



počet obyvateľov: 5,2 milióna

dresy: červeno-modro-biele

účasti na MS: 6x

najväčšie úspechy: štvrťfinále (2014)

tréner: Luis Fernando Suarez

Bratislava 16. novembra (TASR) - V E-skupine futbalových MS by sa "nepostup" Nemecka a Španielska do osemfinále rovnal senzácii. Šláger európskych veľmocí je na programe v druhom kole skupinovej fázy 27. novembra, pričom Nemci majú svojmu súperovi čo vracať. V novembri 2020 prehrali v stretnutí Ligy národov so Španielmi zahanbujúco 0:6.Štvornásobní majstri sveta pred štyrmi v Rusku "vyhoreli", ich účinkovanie sa skončilo už v základnej skupine. Úspech neprinieslo ani vystúpenie španielskeho tímu, zo skupiny síce postúpil, no v osemfinále mu vystavili stopku Rusi v jedenástkovom rozstrele.Japonci sa na MS v rokoch 2002, 2010 a 2018 dostali do osemfinále. Kostarika sa do Kataru prebojovala ako úplne posledný tím z interkontinentálnej baráže. V bránke je jej oporou Keylor Navas, inak však v jej kádri majú jasnú prevahu hráči z najvyššej domácej súťaže.