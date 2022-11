MS2022: Vizitky A-skupiny - Maného neistota a 3-násobní finalisti

KATAR



počet obyvateľov: 2,80 milióna

dresy: bordové, biele

účasti na MS: 1x

najväčšie úspechy: -

tréner: Felix Sanchez



EKVÁDOR



počet obyvateľov: 17,29 milióna

dresy: žlto-modré

účasti na MS: 4x

najväčšie úspechy: osemfinále na MS 2006

tréner: Gustavo Alfaro



SENEGAL



počet obyvateľov: 17,2 milióna

dresy: žlto-biele, zelené

účasti na MS: 3x

najväčšie úspechy: štvrťfinále na MS 2002

tréner: Aliou Cisse



HOLANDSKO



počet obyvateľov: 17,76 milióna

dresy: oranžové, tmavomodré

účasti na MS: 11x

najväčšie úspechy: 3x striebro z MS (1974, 1978 a 2010), bronz z MS 2014

tréner: Louis van Gaal

Bratislava 16. novembra (TASR) - Pred štartom futbalových MS v Katare sa ako papierovo najľahšia javí A-skupina. Môže za to fakt, že do nej pri žrebe automaticky zaradili nie zrovna futbalovo etablovanú reprezentáciu organizátora šampionátu a dokonca ju ťahali z prvého koša.Katar pritom figuruje až na 50. mieste rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Na MS ho čaká premiéra, ktorú absolvuje v otváracom stretnutí celého šampionátu v nedeľu 20. novembra o 17.00 SEČ proti Ekvádoru. Najväčším medzinárodným úspechom Kataru je víťazstvo na Ázijskom pohári v roku 2019. Favoritom skupiny je Holandsko, ktoré vstúpi do turnaja o deň neskôr v pondelok 21. novembra proti Senegalu.Africký tím sa bude opierať o kostru hráčov z Premier League a úpenlivo dúfa, že aj o svoju najjagavejšiu hviezdu Sadia Maneho. Útočník potvrdzuje svoje kvality aj po prestupe z FC Liverpool do Bayernu Mníchov, lenže krátko pred šampionátom si poranil nohu a nad jeho reálnym štartom v Katare visí otáznik. Senegal by rád minimálne zopakoval úspech spred 20 rokov, keď sa na MS prebojoval do štvrťfinále. Holanďania MS nikdy nevyhrali, trikrát neuspeli vo finále. Nepatria síce do okruhu topfavoritov, no postup zo skupiny by mal byť pre "Oranjes" s hráčmi ako Virgil van Dijk, Frenkie de Jong či Memphis Depay povinnosť. Zamiešať karty sa chystá Ekvádor. Tím bez veľkých mien štartuje na MS štvrtýkrát, najďalej bol v osemfinále v 2006.