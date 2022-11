MS2022: Vizitky B-skupiny - anglosaská vetva s napredujúcim Iránom

ANGLICKO



počet obyvateľov: 56,49 milióna

dresy: bielo-modré, červené

účasti na MS: 16x

najväčšie úspechy: zlato z MS 1966, 2x 4. miesto (1990, 2018)

tréner: Gareth Southgate



IRÁN



počet obyvateľov: 86,76 milióna

dresy: biele, červené

účasti na MS: 6x

najväčšie úspechy: -

tréner: Carlos Queiroz



USA



počet obyvateľov: 331,9 milióna

dresy: bielo-modré

účasti na MS: 10x

najväčšie úspechy: semifinalista MS 1930, štvrťfinalista MS 2002

tréner: Gregg Berhalter



WALES



počet obyvateľov: 3,27 milióna

dresy: bielo-červené

účasti na MS: 2x

najväčšie úspechy: štvrťfinále MS 1958

tréner: Rob Page

Bratislava 16. novembra (TASR) - V B-skupine MS sa futbaloví fanúšikovia môžu tešiť na ostrovné derby Anglicka s Walesom. Pikantnú príchuť mu dodáva fakt, že reprezentácie týchto krajín proti sebe nastúpia v poslednom zápase v skupinovej fáze (29. novembra), môže sa v ňom teda rozhodovať o postupe.Anglicko pred štyrmi rokmi zostalo pred finálovými bránami, no počas éry trénera Garetha Southgatea sa etablovalo v užšej svetovej špičke. Hráči Albiónu to potvrdili finálovou účasťou na EURO 2020. Aj v Katare sa budú spoliehať na kapitána mužstva a najlepšieho strelca z MS 2018 Harryho Kanea.Zamiešať karty v "béčku" môžu hráči USA, ktorí na MS v Rusku chýbali. Zámorský tím čaká jubilejná 10. účasť na MS, maximom je semifinále z roku 1930. Šancu cíti aj Irán, ktorý bol najúspešnejší tím v ázijskej zóne kvalifikácie a vedie ho skúsený portugalský tréner Carlos Queiroz. Wales sa na šampionát prebojoval z baráže a pripíše si druhý štart na MS. V roku 1958 to vtedajšia generácia "červených drakov" dotiahla do štvrťfinále, ktoré sa s hráčmi ako Gareth Bale, Aaron Ramsey či Ben Davies nejaví ako nereálne ani teraz.