MS2022: Vizitky F-skupiny - Modrič a spol., nenápadne silná vetva

CHORVÁTSKO



počet obyvateľov: 3,9 milióna

dresy: červeno-bielo-modré

účasti na MS: 6x

najväčšie úspechy: striebro z MS 2018, bronz z MS 1998, 2x štvrťfinalista EURO (1996 a 2008)

tréner: Zlatko Dalič



BELGICKO



počet obyvateľov: 11,6 milióna

dresy: červeno-čierne, biele

účasti na MS: 14x

najväčšie úspechy: bronz z MS 2018, 4. miesto na MS 1986

tréner: Roberto Martinez



KANADA



počet obyvateľov: 38,9 milióna

dresy: červené, biele

účasti na MS: 2x

najväčšie úspechy: -

tréner: John Herdman



MAROKO



počet obyvateľov: 36,8 milióna

dresy: zeleno-červené, biele

účasti na MS: 6x

najväčšie úspechy: osemfinále na MS 1986

tréner: Walid Regragui

Bratislava 16. novembra (TASR) - Zaujímavú konfrontáciu dvoch európskych gigantov prinesie na MS v Katare aj F-skupina, v ktorej sa ocitli Belgicko a Chorvátsko. Obe reprezentácie majú spoločného menovateľa v tom, že ich "zlaté" generácie zostarli a šampionát v Katare bude pre niektoré opory zrejme posledný.Týka sa to napr. Luku Modriča, Ivana Perišiča na jednej, či Jana Vertonghena a Edena Hazarda na druhej strane. Napriek tomu oba tímy stále patria k svetovej špičke, Chorváti budú na blížiacom sa šampionáte obhajovať striebro z Ruska, kde Belgičania obsadili tretie miesto.Tretím do partie v "efku" je Kanada, v krajine hokeja zaznamenal futbal obrovský progres. Defenzívnym pilierom víťaza zóny CONCACAF by mal byť Alphonso Davies. Pre zranenie síce nebol na súpiske Bayernu Mníchov v predošlých dvoch zápasoch, no v konečnej nominácii "javorového listu" nechýba.Miešať postupové karty túži Maroko, pre ktoré je to šiesta účasť na MS. Africký zástupca má vo svojom strede jedného z najlepších ofenzívnych bekov súčasnosti Achrafa Hakimiho, v útoku by sa mal starať o góly Hakim Ziyech. Šláger Belgicka s Chorvátskom je na programe až v tretí hrací deň skupiny 1. decembra, dovtedy môže byť otázka postupujúcich už vyriešená.