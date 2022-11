MS2022: Vizitky G-skupiny - Brazília ako favorit superskupiny

BRAZÍLIA



počet obyvateľov: 217,2 milióna

dresy: žlto-modro-biele

účasti na MS: 22x

najväčšie úspechy: 5x majstri sveta (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

tréner: Tite



SRBSKO



počet obyvateľov: 6,8 milióna

dresy: červené, biele

účasti na MS: 13x

najväčšie úspechy: 4. miesto (1962), štvrťfinále (1954, 1958, 1990)

tréner: Dragan Stojkovič



ŠVAJČIARSKO



počet obyvateľov: 8,6 milióna

dresy: červené, biele

účasti na MS: 12x

najväčšie úspechy: štvrťfinále (1934, 1938, 1954)

tréner: Murat Yakin



KAMERUN



počet obyvateľov: 29,3 milióna

dresy: zeleno-červeno-žlté

účasti na MS: 8x

najväčšie úspechy: štvrťfinále (1990)

tréner: Rigobert Song

Bratislava 16. novembra (TASR) - Prívlastok vyrovnaná patrí na futbalových MS G-skupine, v ktorej kvalitatívne nad jej zvyšnými troma účastníkmi trochu vyčnieva iba Brazília. Srbsko, Švajčiarsko a Kamerun by sa podľa papierových predpokladov mali pobiť o druhú postupovú miestenku.Pravda, "kanárikom" nemusí defenzívny štýl európskych súperov sedieť. Konfrontovať to bdú už 24. novembra v ich prvom vystúpení na šampionáte proti Srbom a o štyri dni proti Švajčiarom. Duel s Kamerunom je na programe 2. decembra. Brazílčania prichádzajú do Kataru s nálepkou najväčšieho favorita na zisk titulu. Okrem kvality hráčskeho kádra ich k tomu predurčuje skvelá forma, keď neprehrali 15 zápasov v sérii. V náročnej juhoamerickej kvalifikácii dosiahli popri troch remízach 14 víťazstiev so skóre 40:5.Africký zástupca tohto zoskupenia má vo svojom strede hráčov pôsobiacich vo veľkokluboch, prím hrajú najmä André-Frank Zambo Anguissa v Neapole a Eric Maxim Choupo-Moting v Bayerne Mníchov. Na MS 2010 v JAR i o štyri roky neskôr v Brazílii nezískal Kamerun ani bod, v Rusku 2018 neštartoval.