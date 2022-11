MS2022: Vizitky H-skupiny - Ronaldovo Portugalsko za prvým miestom

PORTUGALSKO



počet obyvateľov: 10,3 milióna

dresy: zeleno-červené

účasti na MS: 8x

najväčšie úspechy: bronz (1966), 4. miesto (2006)

tréner: Fernando Santos



GHANA



počet obyvateľov: 32,1 milióna

dresy: biele, červené

účasti na MS: 4x

najväčšie úspechy: štvrťfinále (2010)

tréner: Otto Addo



URUGUAJ



počet obyvateľov: 3,4 milióna

dresy: belaso-čierne

účasti na MS: 14x

najväčšie úspechy: 2x majstri sveta (1930, 1950), 3x 4. miesto (1954, 1970, 2010)

tréner: Diego Alonso



KÓREJSKÁ REPUBLIKA



počet obyvateľov: 51,8 milióna

dresy: červené

účasti na MS: 11x

najväčšie úspechy: 4. miesto (2002)

tréner: Paulo Bento

Bratislava 16. novembra (TASR) - Favoriti H-skupiny blížiacich sa MS, futbalisti Portugalska začnú svoj boj v Katare až 24. novembra duelom s Ghanou. Ďalšími účastníkmi skupiny sú Uruguaj a Kórejská republika.Portugalci sa napriek súčasným klubovým aféram budú spoliehať najmä na svojho kapitána a kanoniera Cristiana Ronalda, ktorý absolvuje už svoj piaty svetový šampionát a pokúsi sa navýšiť aktuálne 7-gólové konto z tohto fóra. Krajina na výrazný úspech z MS čaká dlho, v roku 2006 skončil ich výber štvrtý, na medailové pozície dosiahli ešte 40 rokov predtým. V záujme Ronaldovej partie bude za každú cenu vyhrať skupinu a tým sa vyhnúť osemfinálovému stretu so superfavoritom, pri pravdepodobnosti rovnakého počinu Brazílie. Oba "portugalsky hovoriace" tímy by sa v prípade skupinových prvenstiev mohli stretnúť až vo finále.Uruguaj je papierovo druhý najsilnejší tím skupiny, v jeho kádri sú stálice Diego Godin, Edinson Cavani, Luis Suarez, ale aj mladá krv v osobách Diega Bentancura či Darwina Nuneza. Pred štyrmi rokmi stroskotali Uruguajčania vo štvrťfinále na neskorších víťazoch Francúzoch, prienik do rovnakej fázy by ich teraz potešil. Kórejská republika sa bude spoliehať na strelecké schopnosti Son Heung-Mina, ktorého však pred štartom MS postihli zdravotné problémy. Ghana je tím bez veľkých mien, kolektívnym poňatím sa pokúsi zopakovať štvrťfinálovú účasť z MS 2010 v JAR.