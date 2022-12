MS2022:V dueli Srbov so Švajčiarmi opäť emócie, Kamerun potešil Afriku

Dauha 3. decembra (TASR) - Futbalisti Švajčiarska postúpili vyraďovacej fázy MS po štvrtý raz, pričom na tomto turnaji štartujú po piatykrát. V piatkovom priamom súboji o prienik do osemfinále zdolali Srbov 3:2, Balkánci neudržali vedenie 2:1. Helvéti si postup z G-skupiny vybojovali spolu s favorizovanou Brazíliou, ktorú zaskočil Kamerun. Afričania sa tak po triumfe 1:0 nelúčili so šampionátom v úplne zlej nálade.



Sherdan Shaqiri zabezpečil Švajčiarom skoré vedenie, ale góly Aleksandara Mitroviča a Dušana Vlahoviča v prvom polčase preniesli momentum na srbskú stranu. Breel Embolo tesne pred polčasom vyrovnal a po zmene strán rozhodol o troch bodoch Remo Freuler. "Bol to zápas, v ktorom bolo veľa emócií, ale vo všeobecnosti to bolo fér," citovala agentúra AFP kapitána Švajčiarska Granita Xhaku. "Chceli sme sa sústrediť na futbal a vyhrať tento zápas a toto sa nám podarilo. Teraz sme v osemfinále a sme na to hrdí," dodal stredopoliar. Švajčiari získali šesť bodov a v súboji o postup medzi najlepšiu osmičku ich čakajú Portugalci. Duel sa bude hrať v utorok 6. decembra o 20.00 SEČ na štadióne v Lusaile.



Stretnutie medzi oboma tímami na MS v roku 2018 bolo veľmi emotívne. V tomto dueli skórovali Xhaka a Shaqiri, góly oslavovali politickými gestami. Obaja hráči si po góloch skrížili ruky na prsiach, čím pripomenuli orla s dvoma hlavami na albánskej vlajke, keďže práve do tejto krajiny siahajú korene oboch futbalistov. Obaja sú pôvodom tzv. kosovskí Albánci a práve Kosovo sa po vojne na území bývalej Juhoslávie odtrhlo od Srbska a Srbi ich doteraz neuznali ako samostatný štát. V piatok v Katare v druhom polčase vzplanuli emócie po tom, čo sa švajčiarsky útočník Breel Embolo dostal do konfrontácie s niektorými náhradníkmi na srbskej lavičke. Arbitri však dostali situáciu pod kontrolu. Tréner Srbska Dragan Stojkovič povedal, že nevie, čo incident vyvolalo: "Možno niekto niekomu niečo povedal. Niekedy je duel napätý a niektoré slová môžu spôsobiť takéto správanie, ale nie je to nič zvláštne. Myslím si, že pre tento druh zápasu je to normálne. Neviem vám povedať dôvod, čo sa presne stalo."



V 65. minúte sa Srbi dožadovali pokutového kopu po súboji Mitroviča a Schära, keď srbský útočník teatrálne spadol na zem. Arbitri však vyhodnotili situáciu správne k veľkej nevôli Balkáncov. Náhradný brankár Srbska Predrag Rajkovič dostal žltú kartu, ktorá bola to jedna z jedenástich v tomto dueli. V zápase MS ich padlo najviac od finále v roku 2010.



Kamerunský tréner Rigobert Song po zápase s Brazíliou objal svojich hráčov a tešil sa s nimi z víťazstva. Na postup im to však nestačilo, hoci boli prvým africkým tímom, ktorý zdolal Brazílčanov na MS. "Je to mladý tím. Potrebujeme skúsenosti. V prvom zápase sme to pokazili ale teraz som hrdý na svojich hráčov. Samozrejme, že sme sklamaní, ale môžeme z toho vyrásť. Odchádzame s ľútosťou, ale vrátime sa," uviedol Song. Jeho kolega Tite niesol prehru nečakane ťažko: "Som prvý tréner, ktorý prehral s Brazíliou v zápase proti tímu z Afriky."



"Neskrotným levom" zabezpečil lichotivé víťazstvo Vincent Aboubakar v druhej minúte nadstaveného času. Strelec si gólu pri oslave vyzliekol dres, videl v zápase druhú žltú kartu a následne červenú. Arbiter Ismail Elfath pred jej udelením potľapkal kamerunského strelca, dlaňou si pobúchal aj po hrudi v oblasti srdca. So svojim verdiktom nebol očividne stotožnený, ale pravidlá musel dodržať.



Brazílčania chcú budúci pondelok (20.00) proti Kórejskej republike urobiť ďalší krok na ceste za šiestym titulom majstra sveta. Či sa vráti stále zranený Neymar, to sa uvidí. Tréner Tite sa chce k návratu svojej futbalovej superhviezdy vyjadriť v priebehu víkendu. "Proti Kórejčanom to bude iný zápas a na ihrisku budeme mať iný tím. Teraz prichádza fáza, keď už nemôžete robiť žiadne chyby. Nesmieme poľaviť, to sme sa naučili v zápase s Kamerunom," povedal kapitán Dani Alves.



Tite urobil oproti zápasu so Švajčiarskom (1:0) deväť zmien v základnej zostave, aj náhradný brankár Ederson odchytal prvé minúty na turnaji v Katare. Alves bol kapitánom svojho tímu a vo veku 39 rokov sa stal sa najstarším hráčom "kanárikov" na MS. Napriek všetkým zmenám Brazílčania v zápase dominovali. Najvýraznejší výkon ukázal krídelník Gabriel Martinelli, ktorý má za sebou vynikajúcu sezónu s Arsenalom v anglickej Premier League. Jeho rýchlosť robila neustále problémy obrane súpera. Kamerunčania, hoci mali ešte teoretickú šancu dostať sa do vyraďovacej fázy, pôsobili vpredu mimoriadne rozpačito. Aj preto pri ôsmej účasti na MS nepostúpil zo skupiny už po siedmykrát.