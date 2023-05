MS2023: Hokejisti Dánska zdolali Maďarsko o dva góly

Maďarsko – Dánsko 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)



Góly: 47. Sofron (Szabó, Bartalis) - 16. Ehlers (N. Jensen, Russell), 30. Ehlers (M. Lauridsen, N. Jensen), 52. Poulsen (Lassen, Storm). Rozhodcovia: Bloski (Kan.), MacFarlane (USA) - Hautamäki (Fín.), Mackey (Kan.), vylúčení: 6:5 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 7633 divákov.



Maďarsko: Bálizs – Stipsicz, Fejes, Pozsgai, Szabó, Kiss, Horváth, Hadobás, Garát – Sebök, Galló, Hári – Sofron, Bartalis, Erdély – G. Nagy, Papp, Terbócs – K. Nagy, Csanyi, Vincze



Dánsko: Dichow – Lassen, M. Lauridsen, Koch, Jensen Aabo, O. Lauridsen, M. Jensen, Krogsgaard – N. Jensen, Ehlers, Russell – Storm, Poulsen, Bödker – Mölgaard, Aagaard, Andersen – Bau Hansen, Scheel, Wejse – Olesen



Kazachstan zvíťazil nad Nórskom

Nórsko - Kazachstan 3:4 po predĺžení a nájazdovom rozstrele (2:1, 1:1, 0:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 8. Haga (Nörstebö, Trettenes)), 10. Holm (Trettenes, Martinsen), 22. Haga (Granath, Nörstebö) - 16. Muchametov (Muratov, Beketajev), 36. Orechov (Savickij, Muratov), 52. Michailis (Rymarev, Starčenko), rozhodujúci nájazd Starčenko. Rozhodcovia: Fernandez (USA), Hürlimann (Švaj.) - Constantineau (Fr.), Niittylä (Fín.), vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, 2870 divákov

Nórsko:

Haukeland - Nörstebö, Lilleberg, Holm, Johannesen, Kasastul, Krogdahl - T. Olsen, Vikingstad, Berg-Paulsen - Hof, Östrem Salsten, E. Salsten - Martinsen, Trettenes, Olden - Granath, K.A. Olimb, Haga

Kazachstan:

Šutov - Danijar, Beketajev, Polochov, Orechov, Koroľov, Gaitamirov, Butenko - Rymarev, Šestakov, Starčenko - Michailis, Grents, Savickij - Asetov, Omirbekov, Rachmanov - Kaijržan, Muchametov, Muratov

Tampere/Riga 13. mája (TASR) - Hokejisti Dánska odštartovali svoje účinkovanie v základnej A-skupine na MS triumfom nad Maďarskom 3:1. Severania vo fínskom Tampere v súboji s nováčikom šampionátu herne jednoznačne dominovali. Pod ich víťazstvo sa dvoma gólmi v presilovke podpísal Nikolaj Ehlers, útočník Winnipegu Jets z NHL.Dáni nastúpia v ďalšom stretnutí skupiny proti Francúzsku sobotu o 15.20 SELČ, Maďarsko bude hrať už o 11.20 h s USA.Maďari sa medzi elitou predstavili prvýkrát po siedmich rokoch a za favoritom od začiatku zaostávali. Dánsko už v prvej tretine prestrieľalo súpera 17:2, no brankár Bálizs prvýkrát kapituloval až na konci 16. minúty - Nicklas Jensen našiel v presilovke krížnou prihrávkou Ehlersa a ten strelou do odkrytej bránky otvoril skóre. Aj druhý gól padol z hokejky Ehlersa v početnej výhode, v polovici stretnutia ním zvýšil na 2:0. Maďarský tím dokázal v tretej časti duel zdramatizovať, keď sa v 47. minúte zblízka presadil Sofron. Trojbodový zápis však Dánom potom poistil Poulsen.".Kazašskí hokejisti vyhrali v sobotu v B-skupine 86. MS nad Nórmi 4:3 po nájazdovom roztrele. Severania mali zápas do jeho polovice pevne v rukách, postupne však strácali jasnú prevahu, dovolili Kazachom využiť ich menej šancí a napokon stratili dva z troch bodov.Nóri majú druhý zápas na programe o 24 hodín (15.20 SELČ) a ich súperom bude Švajčiarsko. Kazašský tím v nedeľnom večernom dueli (19.20 SELČ) narazí na Čechov.Prvá tretina priniesla jasnú hernú prevahu Nórov, ktorí dali dva góly a boli na kurze ďalších. Kazašský tím sa 15 minút na ľade hľadal, ale z jeho dezorientovaného formátu sa zrodila najkrajšia kombinácia zápasu. Gól Muchametova bol zároveň určujúci faktor zápasu. Nóri sa v druhej tretine opäť dostali do dvojgólového vedenia a stále mali strelecky navrch, lenže herne sa to postupne vyrovnávalo a Kazaši opäť znížili, tiež po využitej presilovke. V tretej časti mierny favorit úplne stratil svoju nadvládu nad zápasom, súper využil ďalšiu presilovku a do predĺženia išiel s istotou minimálne jedného cenného bodu. Tento zisk znásobili vďaka kapitánovi Starčenkovi, ktorý premenil v dodatkovej šiestej sérii aj svoj druhý nájazd.