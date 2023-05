MS2023: Nemec je už v Rige, verí, že dokáže pomôcť tímu

Riga 13. mája (TASR) - Slovenský obranca Šimon Nemec dorazil v sobotu poobede do dejiska MS v hokeji a je pripravený obliecť si národný dres v pondelňajšom zápase proti Kanade. Cestu z New Yorku do Rigy absolvoval s medzipristátím vo Varšave, veľkú únavu po dlhom lete však necítil.



Nemec sa vo dverách letiskovej haly objavil krátko po osemnástej hodine. "Nebolo to zlé, škoda, že sa nedalo letieť priamo. Určite budem môcť ísť zajtra na tréning, uvidím ako sa budem cítiť," uviedol po prílete do Lotyšska.



Tréneri s ním počítajú na pondelkový zápas proti Kanade, úvodné buly je na programe o 15.20 SELČ. "Plán je taký, že by som mohol hrať v pondelok. Týždeň som iba trénoval, takže sa teším. Sledoval som náš zápas proti Čechom, vstal som ráno a pozeral som. Viem, že nám chýba pár hráčov, ale podali sme bojovný výkon a keď tak budeme pokračovať, tak to bude dobré," dodal Nemec.



Devätnásťročný obranca štartoval na MS v Rige aj pred dvoma rokmi, keď šampionát poznačili prísne opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu. "Vtedy sa nedalo nikam ísť, mesto som videl iba z autobusu. Teším sa na to, Riga je pekné mesto. Pozriem si nejaké pamiatky, aj keď to nie je moja šálka kávy, Ale hlavu si treba prečistiť."



Nemca chcel realizačný tím na šampionáte už od začiatku, no po vypadnutí jeho tímu Utica Comets v AHL ho do prvého tímu povolali New Jersey Devils. "Po sezóne sme dostali nejaké programy a siedmi sme vedeli, že pôjdeme hore. Ale trénovali sme ešte tri dni v Utice, potom sme na jeden deň išli do Jersey. Na druhý deň sme vypadli z play off a po mítingu som letel domov," vysvetlil Nemec.



Mladý obranca má za sebou výbornú sezónu. V AHL odohral 65 zápasov, strelil 12 gólov a pridal 22 asistencií. Vytvoril sezónny rekord v počte gólov obrancu do 20 rokov. Šancu zahrať si NHL v drese "diablov" však napriek tomu nedostal. "Ja som veril že to príde, keď neprišlo, tak šanca zahrať si v play off už bola minimálna. Lebo keď som nedostal šancu v 82 zápasoch základnej časti, tak šanca nastúpiť vo vyraďovačke bola minimálna. Chcel som si zahrať. Keď si pozriete, akí hráči dostali šancu v závere základnej časti, tak ma to mrzí."



Teraz však myslí len na reprezentáciu, kde by sa mal zaradiť medzi lídrov tímu. "Ak dostanem príležitosť a šancu v situáciách, kde mám silné stránky, tak verím, že dokážem tímu pomôcť," uzavrel Nemec.







